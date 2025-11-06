أفغانستان وباكستان تعودان لمحادثات إسطنبول بعد توتر حدودي

أعلنت أفغانستان وباكستان استئناف محادثات السلام في إسطنبول، اليوم الخميس، في محاولة جديدة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجارتين، بعد أسابيع من أعنف اشتباكات حدودية بين جيشي البلدين منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل عام 2021.

ووفقا لمصادر حكومية، سيقود رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك الوفد الباكستاني، بينما يرأس عبد الحق واثق، رئيس المخابرات الأفغانية، وفد أفغانستان.

ويهدف الاجتماع إلى منع تجدد المواجهات التي اندلعت الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات، التي عُقدت الأسبوع الماضي في إسطنبول، قد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد، بسبب الخلاف حول نشاط جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط داخل الأراضي الأفغانية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، "نأمل أن تسود الحكمة ويعود السلام إلى المنطقة"، مشيرا إلى أن أولوية إسلام آباد هي إقناع كابل بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات عبر الحدود.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد خلال العامين الماضيين، بعدما اتهمت باكستان أفغانستان بإيواء حركة طالبان باكستان، وهي جماعة مسلحة منفصلة تتبنى هجمات ضد الجيش الباكستاني، فيما تنفي كابل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسيطر على نشاط الجماعات المسلحة المستقلة.

وكانت الاشتباكات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد بدأت إثر غارات جوية باكستانية على مواقع داخل أفغانستان، تلتها هجمات للجيش الأفغاني على مواقع عسكرية حدودية.

ولا تزال الحدود الممتدة بطول 2600 كيلومتر مغلقة أمام حركة التجارة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الحدودية.

وتأمل تركيا وقطر، اللتان تتوليان الوساطة، في أن تسفر جولة إسطنبول الجديدة عن إطلاق آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وفرض عقوبات على الطرف المنتهك، تمهيدا لعودة تدريجية للاستقرار في المنطقة.