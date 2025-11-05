يوتيوب تمحو أكثر من 700 فيديو لانتهاكات إسرائيلية

قال موقع إنترسبت الأميركي إن منصة يوتيوب حذفت أكثر من 700 فيديو توثق جرائم إسرائيل وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، كما حذفت حسابات مؤسسات فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن بين التسجيلات المحذوفة فيلم وثائقي يعرض قصص أمهات ناجيات من الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتحقيق استقصائي يكشف عن دور إسرائيل في قتل الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، ومشاهد لتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الموقع الأميركي أن يوتيوب المملوكة لشركة غوغل قامت بحذف هذه المواد خلسة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن طريق حذف القنوات التي نشرتها وكل أرشيفها.

وتضم هذه المواد ساعات من المشاهد التي توثق جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك قتل المدنيين.

ومن بين القنوات المحذوفة حسابات منظمة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأكدت منصة يوتيوب لموقع إنترسبت أنها حذفت تلك الحسابات، وقالت إن الخطوة جاءت امتثالا لعقوبات فرضتها وزارة الخارجية الأميركية على تلك المؤسسات الفلسطينية.

حماية الجناة

في المقابل، قال متحدث باسم منظمة الحق الفلسطينية للموقع الأميركي إن قناة المنظمة حُذفت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دون سابق إنذار، ووصف هذه الخطوة بأنها "انتهاك خطير للمبادئ وانتكاسة مقلقة لحقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضاف المتحدث أن العقوبات الأميركية تُستخدم "لعرقلة جهود المساءلة في فلسطين وإسكات الأصوات الفلسطينية، وهذا يخلق تأثيرا ممتدا على المنصات التي تعمل بموجب مثل هذه التدابير لإسكات الأصوات الفلسطينية بشكل أكبر".

بدوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، في بيان، إن خطوة يوتيوب تحمي الجناة من المساءلة.

من جهة أخرى، قالت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك إن "من المعيب أن تدعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب عن الرأي العام".

وعلى مدى عامين، شنت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، خلفت نحو 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.