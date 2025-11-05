مجمع ناصر الطبي بغزة يتسلم جثامين 15 فلسطينيا

أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تلقيه جثامين 15 فلسطينيا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الأسرى الفلسطينيين الذين تم استلامهم ضمن الاتفاق إلى 285.

وقال المستشفى، في بيان، إن "الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي".

وقالت إدارة الجثامين إنها دفنت 144 جثمانا مجهول الهوية، في حين تعرّف الأهالي على 80 شهيدا فقط، كما ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه تقرر دفن 24 من جثامين شهداء صفقة التبادل في مقبرة جماعية بمدينة دير البلح.

انتهاء عملية البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين لليوم الرابع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بمشاركة طواقم من الصليب الأحمر ومقاومين من كتائب القــسام. pic.twitter.com/InmDDnEvBg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 5, 2025

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بوساطة قطرية مصرية، وبرعاية أميركية، تعيد إسرائيل 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لأسير إسرائيلي كان محتجزا في غزة.

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة في غزة بأن فريقا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام وصلوا إلى حيّ الشجاعية شرقي مدينة غرة للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين جدد.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا ورفات 19 آخرين، وتؤكد حماس أن استخراج بقية الجثث "يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب".

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا يزال نحو 9500 فلسطيني مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين وأودت بحياة أكثر من 68 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أكثر من 170 ألفا آخرين، ودمّرت أكثر من 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.