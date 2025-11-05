لماذا يثير تحطم طائرة شحن أميركية أثناء إقلاعها الاهتمام بالمنصات؟

تباينت التفسيرات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحطم طائرة شحن أميركية أثناء إقلاعها من مطار بكنتاكي الأميركية، وبينما وصف البعض الحادث بالعادي، اعتبره آخرون ضربة كبرى لسلسلة التوريد العالمية.

ففي واحدة من أكبر كوارث الشحن الجوي بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" بعد إقلاعها بثوان من مطار "لويفيل"، بولاية كنتاكي الأميركية، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي.

والتقطت عدسات الهواتف وكاميرات المراقبة اللحظات المرعبة لسقوط الطائرة، وهي من طراز "ماكدونيل دوغلاس. إم دي-11 إف" ثلاثية المحركات، وطاقمها مكون من 3 أشخاص فقط.

وأدى الحادث إلى مقتل 7 أشخاص، بعضهم كانوا على الأرض، في حين بلغ عدد الجرحى 11، حالة بعضهم حرجة للغاية.

وخلال الإقلاع، اندلعت كرة لهب ضخمة في محرك الطائرة الأيسر، قبل أن تفقد قدرتها على إكمال صعودها، فأقصى ارتفاع سجلته كان 53 مترًا فقط.

وبعد الاصطدام بالأرض، اندلعت ألسنة لهب ضخمة، وانتشرت النيران إلى عدة مبان مجاورة في المنطقة الصناعية، أهمها شركة لإعادة تدوير الوقود. وكانت الطائرة تحمل 280 ألف غالون من الوقود، وهو ما يفسر الانفجار الهائل الذي اندلع بعد سقوطها.

وتحطمت الطائرة في منطقة صناعية خلف المدرج، ضمن محيط المطار.

تعليقات

وظهرت تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحطم طائرة الشحن الأميركية عقب ثوان قليلة من إقلاعها في مطار لويفيل. وقد رصدت بعض التعليقات حلقة (2025/11/5) من برنامج "شبكات".

وأشار موف في تعليقه إلى مشاكل الطائرة، قائلا

" طائرة MD-11 تعاني من مشاكل عديدة وغير معروفة، وأغلب قطع الغيار المستبدلة مُجددة وليست بمستوى الشركة المصنعة الأصلية. كما تم تأخير إقلاع الطائرة ساعتين إضافيتين بسبب مشكلة في المحرك رقم 1" بواسطة

ويقلل عدنان من هول الحادث، بقوله

"تحطم طائرة وارد جدا.. هناك مئات الآلاف في كل لحظة في الأجواء.. إذا ما قورنت بحوادث السيارات فهي لا تذكر" بواسطة

أما والكر فيصف الحادث بالضربة الكبرى، ويقول

" حادث تحطم طائرة "يو بي إس" في وورلدبورت في بلويزفيل يمثل ضربة كبرى لسلسلة التوريد العالمية، إذ يعالج المطار أكثر من 2 مليون طرد يوميًا ويعمل فيه أكثر من 25 ألف موظف، والمطار مغلق بالكامل، ما يثير تبعات نظامية غير واضحة بعد" بواسطة

وفي تعليقه على أسباب الحادث، يقول خميس

"يبدو أنه فقدان للسيطرة بعد احتراق المحرك.. من المرجح اصطدام بالطيور وقت الإقلاع مع وزن الطائرة العالي" بواسطة

ويفسر عدوان الأسباب، بالقول

"الذي دمر الطائرة هو إلغاء الإقلاع.. فالطائرة إذا أخذت سرعتها وبدأت ترتفع وتبطل الإقلاع فجأة هو الحكم عليها بالتحطم الكامل والاحتراق" بواسطة

ويأتي الحادث الذي لا تزال أسبابه مجهولة تزامنا مع حالة فوضى تشهدها مطارات في الولايات المتحدة، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، حيث تأثر أكثر من 3.2 ملايين مسافر بتأخير أو إلغاء الرحلات، بما في ذلك أكثر من 2900 رحلة أمس الثلاثاء وحده.