"لقد سقطت نيويورك".. إسرائيليون غاضبون من فوز ممداني بمنصب العمدة

في أي انتخابات تُجرى حول العالم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هناك دائما فائز وخاسر، وجمهور يحتفل بالنصر وآخر يشعر بالغضب والاستياء.

وهذا تحديدا ما حدث عقب فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، إذ أعلن ممداني فوزه في خطاب النصر الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره، مؤكدا أنه سيؤدي القسم رسميا مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة.

غير أن هذا الفوز، الذي مثل لحظة تاريخية بالنسبة للبعض، أثار على الجانب الآخر موجة من الغضب في أوساط إسرائيلية، إذ وصفه آخرون بأنه ليلة "سقوط نيويورك". فقد شن عدد من المغردين الإسرائيليين هجوما حادا على ممداني ومؤيديه، قائلين:

"لقد سقطت نيويورك! إنه يوم أسود في تاريخ المدينة والولايات المتحدة والعالم الحر. سيقود إحدى أكبر وأهم مدن الغرب شخص خطير ومتطرف داعم للإرهاب. هذا يرمز إلى اتجاه سيئ تتجه إليه أميركا، إذ إن غزو الغرب من الداخل يتزايد، وعواقب ذلك ستؤثر مستقبلا على العالم بأكثر الطرق إيلاما. إنه يوم حزين. لقد حذرنا… وسيدرك الجميع قريبا ما عنينا".

وكتب آخرون: "سكان نيويورك قرروا الليلة أن يسخروا من أنفسهم. سيكون من المثير أن نرى إلى أي اتجاه ستأخذهم هذه الخطوة".

ويرى بعض المعلقين الإسرائيليين أن نيويورك، التي تعد رمز الحلم الأميركي، قد تتلاشى تدريجيا، وربما ينهار معها الحلم الأميركي بأكمله. وبعد أن كانت طوال 150 عاما ملاذا آمنا لليهود، وموطنا لأكبر جالية يهودية في العالم، قد تشهد المدينة تفككا تدريجيا، مما سيدفع اليهود إلى الهجرة نحو "محطتهم التالية"، قائلين: "ربما تكون هذه المرة إلى المكان الصحيح".

وتساءل آخرون عن احتمالية حدوث موجة هجرة يهودية بعد انتخاب ممداني، ليجيب بعضهم بأن اليهود في معظم الدول الغربية لا ينتقلون إلى إسرائيل إلا نادرا بسبب الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن الحالة الوحيدة التي شهدت هذا مؤخرا كانت في أوكرانيا.

في المقابل، عبرت منظمة "صوت اليهود" -وهي منظمة تعرف نفسها بأنها "اليهود المتحدون ضد الصهيونية ودولة إسرائيل"- عن ترحيبها بفوز ممداني، وأصدرت بيان تهنئة قالت فيه: "أحر التهاني وأطيب الأمنيات لرئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني. نفخر بدعمك ونتطلع إلى قيادتك ورؤيتك وتعاونك من أجل تحسين مجتمعنا وجميع سكان نيويورك".