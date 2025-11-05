قتيل وجريح باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

قُتل شخص وأصيب آخر -اليوم الأربعاء- في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، في أحدث خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة -التي سقط فيها قتيل وجريح استهدفت سيارة على طريق عام برج رحال العباسية في منطقة برج رحال بقضاء صور.

كما تسببت الغارة المعادية بحالة من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، وسارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل، وفقا للوكالة.

وفي اعتداء آخر، ذكرت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة وطي الخيام الحدودية جنوب البلاد، في حين لم يصدر بعد تعليق إسرائيلي بشأن هاتين الغارتين.

لحظة قصف طيران الاحتلال لمركبة في منطقة برج رحال بجنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء الشهيد الشيخ حسين ديب. pic.twitter.com/BcISu3HZzZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 5, 2025

وصعّدت إسرائيل منذ أسابيع هجماتها على لبنان، بما يشمل اغتيال أشخاص تدعي أنهم عناصر من حزب الله وشن غارات في مناطق شرق وجنوب البلاد.

والخميس الماضي، أمر الرئيس اللبناني جوزيف عون للمرة الأولى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوبي البلاد، لكنه قال في اليوم التالي إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.