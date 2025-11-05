قتيلان بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادي

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن القوات الأميركية نفذت ضربة على قارب تشغله منظمة مصنفة إرهابية في المياه الدولية شرق المحيط الهادي، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنه.

وفي منشور لها على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، قال هيغسيث: "إن جهاز الاستخبارات أكد تورط القارب في تهريب المخدرات وعبوره طريقا معروفا لتهريبها. نفّذت الضربة في المياه الدولية في شرق المحيط الهادي".

كما أكد هيغسيث أنه لم يصب أي من القوات الأميركية بأذى في الضربة، وأرفق منشوره على منصة إكس فيديو للغارة التي تعد أحدث هجوم من نوعه في المياه الدولية.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف -على حد قولها- إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.

وخلال الأشهر الماضية، شن الجيش الأميركي سلسلة غارات على ما لا يقل عن 6 قوارب في منطقة البحر الكاريبي، أسفرت عن مقتل 27 شخصا، وفق مصادر أميركية، ضمن حملة وصفتها واشنطن بأنها "رد على إرهاب المخدرات" المرتبط بالحكومة الفنزويلية.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك نشر مدمرات مزودة بالصواريخ الموجهة وطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وغواصة نووية ونحو 6500 جندي.