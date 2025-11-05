غارات ونسف منازل وتواصل البحث عن جثث المحتجزين في غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء عمليات نسف وغارات جنوبي قطاع غزة ووسطه، في حين يتواصل البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، وسط عرقلة دخول المساعدات.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة واستهدف المدينة بعدة غارات.

وفي شرق مدينتي خان يونس وغزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات وقصفا مدفعيا مكثفا وعمليات نسف، كما استهدف القصف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

بدوره، قال موقع والا إن الجيش الإسرائيلي قصف ودمر مباني شرق خان يونس، كما شن هجمات شرق مخيم البريج خلال الليلة الماضية.

على صعيد متصل، قال مراسل الجزيرة إن فريقا من الصليب الأحمر وكتائب القسام توجه إلى حي الشجاعية شرقي غزة للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين، بعد أن تسلمت إسرائيل رفات أسير أمس الثلاثاء.

عرقلة المساعدات

إنسانيا، كشفت صحيفة هآرتس عن إجراءات إسرائيلية جديدة أجبرت عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.

وقالت الصحيفة إن عشرات المنظمات، التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية، تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، مما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة.

وأوضحت أن الإجراء يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم

وأفادت الصحيفة بأنه في الأسابيع الأخيرة، صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.

وأوضحت أن المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، غير أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل خرقه سواء عبر تنفيذ هجمات أو منع دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.

وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.