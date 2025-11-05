غارات وقصف إسرائيلي على غزة وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي

نفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات وقصف مدفعي مكثف على مناطق عدة في قطاع غزة، تركزت شرقي مدينتي خان يونس وغزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة مع انهيار شبه كامل للنظام الصحي في القطاع المحاصر.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعقبها قصف جوي استهدف بلدة بني سهيلا ومناطق خلف الخط الأصفر شرقي رفح.

كما طالت الغارات أحياء الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، في وقت سُجّل فيه سقوط شهيد بنيران الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68 ألفا و875 شهيدا، إضافة إلى 170 ألفا و679 مصابا، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات.

دمار واسع وانهيار صحي

وتعيش مستشفيات القطاع وضعا كارثيا مع تكدس مئات الجرحى والمرضى، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة إن نسبة إشغال الأسرّة تجاوزت 225%، في حين خرج 25 مستشفى عن الخدمة بالكامل ولم يتبق سوى 13 مستشفى تعمل جزئيا، في ظل تدمير 103 مراكز للرعاية الأولية بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وحذّرت مصادر طبية من أن العجز في الإمكانات يجعل المستشفيات غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، في حين أكدت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان للجزيرة أن حجم الدمار في غزة "هائل وغير مسبوق".

على الصعيد الإنساني، قالت تقارير أممية إن 81% من مباني القطاع تضررت جراء الحرب، وإن أكثر من 123 ألف مبنى دُمّرت بشكل كلي أو جزئي.

كما يحتاج أكثر من 1.5 مليون شخص إلى مأوى عاجل بعد تدمير 268 ألف وحدة سكنية، في حين باتت 288 ألف أسرة فلسطينية بلا مأوى.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، يواجه النازحون أوضاعا مأساوية في ظل نقص المياه والغذاء وانهيار شبه تام للبنية التحتية، وفق ما نقلته مراسلة الجزيرة عن السكان الذين يعيشون وسط الدمار والبرد والخوف من تجدد القصف في أي لحظة.

وفي حين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة، تتعمّق المأساة الإنسانية في غزة، حيث لا يزال الأمل في وقف العدوان وإغاثة مئات الآلاف من المنكوبين بعيد المنال.