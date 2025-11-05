أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

تحطم طائرة شحن أميركية أثناء إقلاعها من مطار بولاية كنتاكي

LOUISVILLE, KENTUCKY - NOVEMBER 04: Fire and smoke mark where a UPS cargo plane crashed near Louisville Muhammad Ali International Airport on November 04, 2025 in Louisville, Kentucky. The fully fueled plane crashed shortly after takeoff with a shelter-in-place order issued for within 5 miles of the airport. Stephen Cohen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Cohen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
تحطم الطائرة أدى لاندلاع حريق كبير قرب مطار محمد علي في لويفيل (الفرنسية)
Published On 5/11/2025
آخر تحديث: 03:08 (توقيت مكة)

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" تحطمت أثناء إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي في طريقها إلى هاواي.

وأكدت إدارة مطار لويفيل الدولي وقوع الحادث عند الساعة الخامسة والربع من عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المطار.

وقالت شركة يو بي إس الأميركية للشحن إنه كان على متن طائرتها المتحطمة 3 من أفراد الطاقم.

من جهتها، أفادت وكالة أسوشيتد برس باندلاع حريق ضخم إثر تحطم الطائرة أثناء إقلاعها من المطار.

وفي حين قالت شرطة لويفيل إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء تحطم طائرة قرب طريق فيرن فالي وشارع غريد، أكد عمدة المدينة أنه لم يتأكد بعد وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في حادث الطائرة.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى قيادة التحقيق وتقديم جميع التحديثات بشأن الحادثة.

ويأتي الحادث في حين تشهد العديد من المطارات في الولايات المتحدة حالة من الفوضى وسط تحذيرات من توقف نظام الملاحة بالكامل بسبب نقص المراقبين الجويين في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.

وفي وقت سابق قالت مصادر ملاحية أميركية إن أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بإلغاء الرحلات أو تأخرها بسبب نقص المراقبين الجويين.

وحذر وزير النقل الأميركي شون دافي من فوضى عارمة في حركة الملاحة الجوية إذا استمر الإغلاق الحكومي، مشيرا إلى أنه قد يتم وقف نظام الطيران الأميركي إذا رأت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي سيجعل السفر غير آمن.

المصدر: الجزيرة + وكالات

