تحطم طائرة شحن أميركية أثناء إقلاعها من مطار بولاية كنتاكي

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" تحطمت أثناء إقلاعها من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي في طريقها إلى هاواي.

وأكدت إدارة مطار لويفيل الدولي وقوع الحادث عند الساعة الخامسة والربع من عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المطار.

وقالت شركة يو بي إس الأميركية للشحن إنه كان على متن طائرتها المتحطمة 3 من أفراد الطاقم.

من جهتها، أفادت وكالة أسوشيتد برس باندلاع حريق ضخم إثر تحطم الطائرة أثناء إقلاعها من المطار.

وفي حين قالت شرطة لويفيل إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء تحطم طائرة قرب طريق فيرن فالي وشارع غريد، أكد عمدة المدينة أنه لم يتأكد بعد وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في حادث الطائرة.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى قيادة التحقيق وتقديم جميع التحديثات بشأن الحادثة.

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" في مطار لويفيل بولاية كنتاكي#عاجل pic.twitter.com/x9P0DVjDjt — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 4, 2025

ويأتي الحادث في حين تشهد العديد من المطارات في الولايات المتحدة حالة من الفوضى وسط تحذيرات من توقف نظام الملاحة بالكامل بسبب نقص المراقبين الجويين في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.

وفي وقت سابق قالت مصادر ملاحية أميركية إن أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بإلغاء الرحلات أو تأخرها بسبب نقص المراقبين الجويين.

وحذر وزير النقل الأميركي شون دافي من فوضى عارمة في حركة الملاحة الجوية إذا استمر الإغلاق الحكومي، مشيرا إلى أنه قد يتم وقف نظام الطيران الأميركي إذا رأت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي سيجعل السفر غير آمن.