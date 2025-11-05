مسيّرات تعطل الملاحة الجوية في بلجيكا

أعيد فتح مطار بروكسل صباح اليوم الأربعاء بعد رصد طائرات مسيرة الليلة الماضية أدت إلى إغلاقه مؤقتا، لكن بعض الرحلات الجوية ظلت معطلة، بحسب الموقع الإلكتروني للمطار.

وشهد مطار بروكسل زافينتيم إلغاء نحو 80 رحلة جوية منذ مساء أمس الثلاثاء على خلفية تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، لكن الشركة المشغلة أكدت أن من المرجح أن يعود الوضع إلى طبيعته الأربعاء.

واضطر ما بين 400 و500 مسافر إلى تمضية الليلة في المطار بسبب إلغاء الرحلات، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم مطار بروكسل أريان غوسنس لوكالة الصحافة الفرنسية، وتم تحويل العديد من الرحلات الجوية إلى دول مجاورة، خصوصا هولندا.

واضطرت شركة "سكايز" المسؤولة عن المراقبة الجوية في بلجيكا إلى تعطيل جميع حركات الطيران فوق البلاد مرتين أمس الثلاثاء بعد تقريرين متتاليين عن وجود طائرات مسيّرة بالقرب من مطاري بروكسل زافينتيم ولييغ (شرق).

ووفقا لسجل المطار على الإنترنت، أقلعت الدفعة الأولى من الطائرات في وقت مبكر من اليوم، في حين تأخرت رحلات أخرى وأُلغي عدد قليل منها.

وكما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية منذ شهرين تشهد بلجيكا اختراق طائرات مسيرة اعتُبرت مشبوهة مجالها الجوي، وحلّقت فوق مواقع أو بنى تحتية حساسة.

والأسبوع الماضي، حلّقت مسيّرات 3 مرات فوق قاعدة كلاين بروغيل العسكرية (شمال شرق) التي تضم أسلحة نووية أميركية، مما دفع الاستخبارات العسكرية البلجيكية إلى إجراء تحقيق.

ورفض وزير الدفاع ثيو فرانكن اتهام روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث، لكنه أشار إلى عملية منسقة يقودها "محترفون" بهدف "زعزعة استقرار" بلجيكا.

وفي السياق ذاته، يعقد رئيس الحكومة البلجيكية بارت دي ويفر صباح غد الخميس اجتماعا مع كبار مسؤولي الشرطة والدفاع في البلاد، لبحث الرد على تحليق مسيّرات مجهولة في أجواء البلاد في الآونة الأخيرة.