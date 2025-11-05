"زلزال سياسي ".. فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك يشعل تفاعلا عربيا

في حدث غير مسبوق في تاريخ مدينة نيويورك، فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة، ليصبح أول مسلم من أصول آسيوية يتولى هذا المنصب الرفيع.

وأعلن ممداني فوزه في خطاب النصر الذي ألقاه أمام مناصريه، قائلا: "لقد منحتموني تفويضا من أجل التغيير ومن أجل سياسة جديدة".

وأكد أنه سيؤدي القسم رسميا في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، متعهدا بالعمل على تحسين أوضاع المدينة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع سكانها.

عاجل.. تصريح قوي جداً المرشح لعمدة نيويورك المسلم زهران ممداني نتنياهو تسبب بإبادة جماعية في غزة وإذا دخل نيويورك بعد فوزي سأطبق القانون الدولي وأنفذ مذكرة الاعتقال التي تلاحقه. بدأت الانتخابات قبل قليل 👀 pic.twitter.com/WA238DwMfR — MO (@Abu_Salah9) November 4, 2025

وخلال حملته الانتخابية، انتقد ممداني الحرب الإسرائيلية على غزة ودعا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، كما شدد على التزامه بمحاربة معاداة السامية وبناء مدينة "تخدم جميع سكان نيويورك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف مجتمعاتها".

تفاعل واسع ودلالات عميقة

أثار فوز ممداني تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بمواقفه السياسية واعتباره رمزا لتحول اجتماعي متصاعد داخل الولايات المتحدة.

واعتبر مغردون أن هذه النتيجة تشكل رسالة سياسية مدوية تعكس تغير المزاج الشعبي الأميركي وارتفاع صوت الجيل الجديد المتأثر بما يجري في العالم، لا سيما الحرب على غزة.

فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك رغم أنف اليمين والصهاينة، ورغم حملاتهم وأموالهم لتشويهِه، ورغم تهديدات ترامب وأغنى أغنياء أمريكا إيلون ماسك. سيصبح أول عمدة مسلم للمدينة، وأصغر من يتولى هذا المنصب منذ أكثر من قرن . هذا بداية تحول كبير ومهم في أمريكا . pic.twitter.com/utx10jLt2Z — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 5, 2025

ورأى مغردون أن فوز ممداني يمثل تحولا كبيرا في المشاركة السياسية للمسلمين الأميركيين، ويعكس تنامي تأثيرهم في المؤسسات وصناعة القرار.

#زهران_ممداني وفوزه اليوم أهم خطوة في طريق التغيير في المشهد الاميركي لكسر اللوبي المهيمن على الساحة السياسية علي يد الجيل الذي أيقظته غزة pic.twitter.com/6jlv5X1yzW — Walid Ammar 🇱🇾🇵🇸 (@039Walid) November 5, 2025

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن فوزه في مدينة تعد أكبر تجمع لليهود بعد فلسطين المحتلة يشكل "زلزالا سياسيا يضرب الولايات المتحدة وإسرائيل"، ووصفوه بأنه هزيمة ساحقة للصهيونية ولترامب، ودليل على تغير جذري في توجهات الرأي العام الغربي تجاه قضايا العدالة والحقوق.

إعلان

عهد جديد في السياسة الأميركية

واعتبر مدونون أن فوزه جاء رغم حملات اليمين المتطرف ومحاولات التشويه التي قادها مؤيدو إسرائيل وبعض الأثرياء، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.

ورأى نشطاء أن النتيجة تمثل بداية العد التنازلي لتراجع هيمنة اللوبي الصهيوني على القرار الأميركي، وأنها خطوة مهمة في طريق التغيير داخل المشهد السياسي، يقودها جيل جديد "أيقظته غزة" وأعاد تعريف موازين القوة في الولايات المتحدة.

فوز زهران ممداني بعمدة نيويورك، أكبر تجمع لليهود بعد فلسطين المحتلة، زلزال يضرب الولايات وإسرائيل، وهزيمة ساحقة للصهيونية ولترامب، ودليل على تغير جذري في توجهات الرأي العام الغربي.

لا شك لدينا أن تضحيات أهل غزة لن تذهب سدى، نعم الثمن غالي وضخم، لكن دماؤهم الزكيّة تحرر العالم من… pic.twitter.com/0mYtLllM25 — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) November 5, 2025

وأكد ناشطون أن فوز ممداني يثبت أن الشعوب تتوق إلى من يتحدث بلغتها ويشعر بأوجاعها من دون تصنع أو ترف سياسي، مضيفين أن "التغيير ليس حلما، بل إرادة حين تستيقظ قادرة على كسر هيمنة الأنظمة المخادعة".

فوز المرشح الأمريكي زهران ممداني كعمدة لمدينة نيويورك يعني بداية العد التنازلي للسيطرة الصهيونية على مقدرات العالم — د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) November 4, 2025

وختموا بالقول إن "المسلم القادم من أصول آسيوية والداعم لغزة أصبح اليوم عمدة لأكبر مدينة أميركية تضم أحد أقوى اللوبيات الصهيونية في العالم"، معتبرين أن هذا الفوز يشكل بداية عهد جديد في السياسة الأميركية، ويعيد رسم خريطة النفوذ داخل المدن الكبرى.