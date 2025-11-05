أخبار|وسم|الولايات المتحدة الأميركية

"زلزال سياسي ".. فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك يشعل تفاعلا عربيا

Zohran Mamdani gestures as he speaks during a watch party for his primary election, which includes his bid to become the Democratic candidate for New York City mayor in the upcoming November 2025 election, in New York City, U.S., June 25, 2025. REUTERS/David 'Dee' Delgado
رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني (رويترز)

بشار أبو زكري

Published On 5/11/2025
|
آخر تحديث: 13:43 (توقيت مكة)

حفظ

في حدث غير مسبوق في تاريخ مدينة نيويورك، فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة، ليصبح أول مسلم من أصول آسيوية يتولى هذا المنصب الرفيع.

وأعلن ممداني فوزه في خطاب النصر الذي ألقاه أمام مناصريه، قائلا: "لقد منحتموني تفويضا من أجل التغيير ومن أجل سياسة جديدة".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأكد أنه سيؤدي القسم رسميا في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، متعهدا بالعمل على تحسين أوضاع المدينة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع سكانها.

وخلال حملته الانتخابية، انتقد ممداني الحرب الإسرائيلية على غزة ودعا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، كما شدد على التزامه بمحاربة معاداة السامية وبناء مدينة "تخدم جميع سكان نيويورك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف مجتمعاتها".

تفاعل واسع ودلالات عميقة

أثار فوز ممداني تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بمواقفه السياسية واعتباره رمزا لتحول اجتماعي متصاعد داخل الولايات المتحدة.

واعتبر مغردون أن هذه النتيجة تشكل رسالة سياسية مدوية تعكس تغير المزاج الشعبي الأميركي وارتفاع صوت الجيل الجديد المتأثر بما يجري في العالم، لا سيما الحرب على غزة.

ورأى مغردون أن فوز ممداني يمثل تحولا كبيرا في المشاركة السياسية للمسلمين الأميركيين، ويعكس تنامي تأثيرهم في المؤسسات وصناعة القرار.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن فوزه في مدينة تعد أكبر تجمع لليهود بعد فلسطين المحتلة يشكل "زلزالا سياسيا يضرب الولايات المتحدة وإسرائيل"، ووصفوه بأنه هزيمة ساحقة للصهيونية ولترامب، ودليل على تغير جذري في توجهات الرأي العام الغربي تجاه قضايا العدالة والحقوق.

إعلان

عهد جديد في السياسة الأميركية

واعتبر مدونون أن فوزه جاء رغم حملات اليمين المتطرف ومحاولات التشويه التي قادها مؤيدو إسرائيل وبعض الأثرياء، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.

ورأى نشطاء أن النتيجة تمثل بداية العد التنازلي لتراجع هيمنة اللوبي الصهيوني على القرار الأميركي، وأنها خطوة مهمة في طريق التغيير داخل المشهد السياسي، يقودها جيل جديد "أيقظته غزة" وأعاد تعريف موازين القوة في الولايات المتحدة.

وأكد ناشطون أن فوز ممداني يثبت أن الشعوب تتوق إلى من يتحدث بلغتها ويشعر بأوجاعها من دون تصنع أو ترف سياسي، مضيفين أن "التغيير ليس حلما، بل إرادة حين تستيقظ قادرة على كسر هيمنة الأنظمة المخادعة".

وختموا بالقول إن "المسلم القادم من أصول آسيوية والداعم لغزة أصبح اليوم عمدة لأكبر مدينة أميركية تضم أحد أقوى اللوبيات الصهيونية في العالم"، معتبرين أن هذا الفوز يشكل بداية عهد جديد في السياسة الأميركية، ويعيد رسم خريطة النفوذ داخل المدن الكبرى.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان