روسيا تدعو قوات أوكرانية للاستسلام في مدينتين وكييف تنفي الحصار

طالبت روسيا اليوم الأربعاء القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينتي بوكروفسك وكوبيانسك شرقي أوكرانيا بالاستسلام، مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد أمام هذه القوات للنجاة، وسط نفي أوكراني.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الوضع الميداني للقوات الأوكرانية في كلا الموقعين يتدهور بسرعة"، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الموقف في المنطقة "لا تعكس الواقع".

بدورها، نفت أوكرانيا صحة حصار قواتها في المدينتين، مؤكدة أن قواتها لا تزال تحتفظ بمواقعها.

وتحاول روسيا الاستيلاء على بوكروفسك، التي تعتبر "بوابة لمنطقة دونيتسك" الأوكرانية، منذ عام 2024 في إطار محاولة للسيطرة على كامل منطقة دونباس التي لم تعد القوات الأوكرانية تسيطر إلا على نحو 10% منها، أو 5 آلاف كيلومتر مربع.

وعلى النقيض من الهجمات الأمامية التي استخدمتها القوات الروسية على مدن أخرى، استخدمت موسكو تكتيك المحاصرة من جميع الجهات لتطويق القوات الأوكرانية تقريبا في كل من بوكروفسك وكوبيانسك، في حين عملت وحدات صغيرة وطائرات مسيّرة على تعطيل العمليات اللوجستية ونشر الفوضى خلف الخطوط الأوكرانية.

وأوجدت التكتيكات الروسية في الموقعين ما وصفه مدونون عسكريون روس "منطقة رمادية" لا يسيطر عليها أي طرف بشكل كامل، لكنها تمثل تحديا كبيرا لأوكرانيا في الدفاع عنها.

وتُظهر خرائط ساحة المعركة أن القوات الروسية على بعد بضع كيلومترات من تطويق بوكروفسك بالكامل، والمعروفة في روسيا باسم كراسنوارميسك، وتسيطر على جزء كبير من كوبيانسك وتتقدم على الطريق الرئيسي المؤدي إليها.

وتعارض ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن قوات كييف تحاول إخراج نحو 60 جنديا روسيا فقط من كوبيانسك.

بالمقابل، قال حاكم مدينة ياروسلافل الروسية ميخائيل إيفرايي إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا طفيفة بمحطات ضخ النفط في منطقتين سكنيتين في المدينة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وتتبادل موسكو وكييف التأكيدات والاتهامات بشأن السيطرة على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. وتدّعي روسيا تحقيق مكاسب ميدانية في جبهات دونيتسك وخاركيف، في حين تؤكد أوكرانيا صد الهجمات والتقدم بمواقع إستراتيجية.