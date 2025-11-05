جوع وعطش وأمراض.. مأساة النازحين تتفاقم في الدبة السودانية

تتفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين السودانيين الذين يتدفقون من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال إقليم دارفور باتجاه مناطق بعيدة عن سيطرة قوات الدعم السريع.

وأعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن تدفقات جديدة للنازحين من الفاشر وصلت مساء أمس إلى مدينة طويلة غربي الفاشر، وقالت إن النازحين يعانون من العطش والجوع ويتعرضون للضرب والنهب في طريقهم من طرف قوات الدعم السريع.

وتقدر المنسقية عدد النازحين في طويلة بلغ مليونا، ويعيشون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية للحياة.

وبحسب مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد، فإن النازحين الذين يصلون بشكل يومي من الفاشر والمناطق المتاخمة لها نحو مدينة الدبة الواقعة بالولاية الشمالية يقطعون مسافة مئات الكلومترات في أوضاع إنسانية معقدة للغاية ويعانون من الجوع والعطش والأمراض.

ونقل مراسل الجزيرة جانبا من معاناة النازحين في مخيم أقامته السلطات المحلية في المنطقة الشرقية من الدبة، ضمن عدد من المخيمات التي تم تجهيزها لاستقبال التدفقات التي تتوقع السلطات أنها ستكون غير مسبوقة خلال الأيام القادمة.

ويتضامن السودانيون بعضهم مع بعض لمساعدة النازحين الفارين من فظائع قوات الدعم السريع، حيث بدأت اليوم -بحسب المراسل- العديد من الأنشطة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والسكان من خلال تقديم وجبات غذائية يومية للنازحين داخل المخيم في الدبة.

كما توجد عيادات متجولة تتولى تقديم الخدمات الطبية للنازحين وأغلبهم من النساء والأطفال.

ومن جهتها، تواصل مفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر السوداني جهودهما لتوطين النازحين ومساعدتهم، وأشار المراسل إلى أن السلطات المحلية في منطقة الدبة بدأت أمس في نقل العشرات من الأسر النازحة من بعض المناطق ومن محطات الانتظار.

تدفقات النازحين

وتقدر السلطات المحلية في الدبة وجود أكثر من 4 آلاف و500 من النازحين، وتتوقع مزيدا من التدفقات ليس فقط من شمال دارفور غربي السودان، بل أيضا من بلدات في ولاية شمال وجنوب كردفان، وذلك بعد أن ارتفعت وتيرة الهجمات من قبل قوات الدعم السريع بالمناطق التي سيطرت عليها.

وفي نفس السياق، قال مفوض العون الإنساني بشمال كردفان محمد إسماعيل للجزيرة إن أكثر من 4 آلاف أسرة وصلت من مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وضواحيها إلى مدينة الأُبيّض بسبب تدهور الوضع الأمني، عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها الأسبوع الماضي.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة الفاشر التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، وتحدثت تقارير عن مجازر ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في شمال وغرب دارفور.