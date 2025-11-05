توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا

جددت إسرائيل اليوم الأربعاء توغلها في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا ضمن سلسلة انتهاكاتها لسيادة البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت "سانا" أن قوة إسرائيلية مكونة من دبابتين و4 سيارات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، وأقامت حاجزا في مدخل الكسارات على الطريق الذي يربطها بقرية عين البيضا في ريف القنيطرة الشمالي.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة التوغل وما نتج عنه، لكن دمشق تدين مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث اشتكى السوريون هناك من توغلات تل أبيب نحو أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

وأول أمس الاثنين، توغلت قوة إسرائيلية تضم 11 عربة عسكرية و4 دبابات في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بالقنيطرة، ثم انسحبت لاحقا بعد عملية تفتيش غير قانونية في بعض المنازل بالقرى المذكورة، وفق ما أورد مراسل الأناضول.

ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب فإن الجيش الإسرائيلي توغل مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وسبق أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من ألف غارة جوية وأكثر من 400 توغل منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.