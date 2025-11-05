تركيا تبحث مع حماس المراحل التالية من اتفاق غزة

أجرى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن مباحثات في إسطنبول مع وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة بشأن المراحل التالية من خطة إنهاء الحرب.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لضمان استمرار وقف إطلاق النار وكيفية تجاوز المشكلات القائمة وسبل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق غزة.

وأكد وفد حماس التزام الحركة بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات إسرائيل له منذ بدايته.

وخلال اللقاء، تم تقديم معلومات حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى غزة وجهودها لإنهاء المأساة الإنسانية، ومناقشة العمل مع المنظمات الدولية لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي- إن بلاده تتطلع لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم كل الصعوبات والانتقال إلى المرحلة التالية، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في هذا الشأن.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، وذلك بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل تواصل شن غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر.

وتشمل المراحل التالية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي نشر قوة دولية ونزع السلاح وإنشاء هيئة لإدارة شؤون القطاع وبدء برنامج لإعادة الإعمار.