ترامب يهاجم الديمقراطيين ويصف نظام التصويت والإغلاق الحكومي بالكارثي

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات الحادة، انتقد فيها أداء الديمقراطيين ونظام التصويت وسياسات الهجرة والإغلاق الحكومي مؤكدا أن الوقت قد حان للجمهوريين لاتخاذ خطوات حاسمة.

وقال ترامب إن "نظام تأكيد الترشيح يحرم الرئيس من حقه في اختيار القضاة العاملين في المحاكم"، مشيرا إلى أن "تكتيك المماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ هو القضية الأكبر وعلينا أن نجعل بلادنا تتحرك". وأضاف "الوقت حان للجمهوريين للقيام بما يجب عليهم فعله وإنهاء سياسة المماطلة".

وفي ما يتعلق بنظام التصويت، وصفه ترامب بأنه "كارثي ويجب تعديله"، مؤكدا أن "نظام التصويت لدينا به كثير من العيوب وسنرى إذا كان بإمكاننا تغييره"، كما هاجم التصويت بالبريد السريع قائلا "التصويت بالبريد السريع يسمح بالفساد ونحن نرفضه".

وفي ملف الهجرة، شدد ترامب على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، قائلا "علينا إخراج الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني ولا يمكن لأي دولة أن تتحمل ذلك"، مضيفا أن "الديمقراطيين يريدون منح أموال طائلة لمن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني".

أما بشأن الإغلاق الحكومي، فقد وصفه ترامب بأنه "رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا"، محملا الديمقراطيين المسؤولية بقوله إن الولايات المتحدة تمر حاليا بأطول إغلاق حكومي في تاريخها وقد تسبب فيه الديمقراطيون.

وأضاف "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل"، و"علينا أن نوقف الإغلاق وفتح البلد وأن نمرر القوانين المرتبطة بقوائم الناخبين"، مشيرا إلى أن "الإغلاق الحكومي كان عاملا سلبيا كبيرا بالنسبة للجمهوريين في انتخابات أمس" الثلاثاء.

وفي سياق متصل، قال ترامب "يجب أن نوقف الإغلاق الحكومي فاقتصادنا عظيم ويجب إعادة فتح المعامل والشركات"، محذرا من تأثير الإغلاق على الأسواق بقوله "نشهد أقوى اقتصاد على الإطلاق والإغلاق قد يؤثر على سوق الأسهم".

وانتقد ترامب موقف الديمقراطيين من الأزمة، قائلا "الراديكاليون الديمقراطيون لم يبدوا أي اهتمام بإعادة فتح الحكومة ولا أعتقد أنهم سيتحركون بسرعة"، مضيفا أن "الديمقراطيين يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا".

وفي ختام تصريحاته، أشار ترامب إلى نتائج الانتخابات الأخيرة قائلا "ما حدث ليلة أمس كان فوزا ديمقراطيا بامتياز ولا أعتقد أنه كان جيدا للجمهوريين".