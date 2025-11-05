المحكمة العليا في إسبانيا تأمر بمحاكمة وزير النقل السابق بتهم فساد

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا قرارا بإحالة وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بالفساد والاحتيال في العقود العامة.

ويُعد وزير النقل السابق من أقرب المساعدين السابقين لرئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز الذي خضع بدوره لجلسة استجواب في البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، ولم تفض إلى أي نتيجة بتوريطه.

ووفقا لوثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فقد شمل القرار أيضا كولدو غارسيا المساعد السابق لأبالوس، إلى جانب رجل الأعمال فيكتور دي أدالما.

وتشمل هذه القضية عملية احتيال تتعلق بعقود عامة يُزعم أن وزير النقل ومساعده تورطا فيها، بالإضافة لبعض المسؤولين الاشتراكيين.

ووجه القضاء العديد من التهم للوزير ومعاونيه، من بينها الفساد، واستغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال.