القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي في عملية تبادل جديدة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -مساء اليوم الأربعاء- أنها سلمت جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد العثور عليها في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) في خطوة جديدة ضمن التفاهمات الجارية بين حماس والوسطاء.

وقالت الكتائب في بيان على قناتها في "تليغرام" إنها عثرت على جثة أحد أسرى جيش الاحتلال خلال عمليات بحث ميدانية نفذتها في الشجاعية بمشاركة فريق من الصليب الأحمر وآليات هندسية تابعة للجنة المصرية في القطاع.

وقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أن إسرائيل تسلمت رفات محتجز إسرائيلي من الصليب الأحمر في غزة

وفي تل أبيب، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس قبل استعادة جميع الجثامين، مؤكدين أن استعادة الرفات "أولوية إنسانية ووطنية".

ومنذ بدء الاتفاق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيراً أحياء وسلّمت جثث 21 آخرين من أصل 28، وقد تبقى 6 جثث لجنود داخل القطاع وفق التقديرات الإسرائيلية.

وترهن إسرائيل انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بتسلّم بقية الجثث، في حين تؤكد حماس أن هذه العملية تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين نظراً إلى الدمار الهائل في غزة الذي يعيق الوصول إلى مواقع الدفن، مطالبةً الوسطاء بتوفير معدات وكوادر فنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي تسليم الجثة اليوم ليكون الـ22 منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال جهود الوسطاء مستمرة لتثبيت التهدئة ودفع المفاوضات نحو تنفيذ بقية بنود الاتفاق.