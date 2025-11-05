أخبار|الغابون

رئيس الغابون يلزم وزراءه المنتخبين في البرلمان بالاستقالة

BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 01: Gabon's President, Brice Clotaire Oligui Nguema (C) talks as he arrives at Beijing Capital International Airport ahead of the 2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) on September 1, 2024 in Beijing, China. The forum between the People's Republic of China and most states in Africa is scheduled to be held from September 4th through the 6th. (Photo by Ken Ishii - Pool/Getty Images)
الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما (غيتي إيميجز)
Published On 5/11/2025
|
آخر تحديث: 11:44 (توقيت مكة)

حفظ

أصدر الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما قرارا يلزم جميع الوزراء الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة بتقديم استقالاتهم من الحكومة، تطبيقا لنص دستوري طالما جرى التغاضي عنه في السابق.

وجاء الإعلان في بيان رسمي تلاه وزير إصلاح المؤسسات فرانسوا ندونغ أوبيا، الاثنين الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أكد أن المادة 73 من الدستور تنص بوضوح على أن "مهام عضو الحكومة غير متوافقة مع ممارسة أي ولاية برلمانية".

ويتعين على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم خلال أسبوعين، قبل تنصيب مكتب الجمعية الوطنية المقرر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كسر تقليد سياسي

وقد أثار القرار مفاجأة في الأوساط السياسية، إذ درجت الحكومات السابقة على السماح للوزراء المنتخبين بالاحتفاظ بمناصبهم التنفيذية إلى جانب مقاعدهم البرلمانية.

ويُنظر إلى الخطوة على أنها "ضربة قوية" لعدد من الشخصيات البارزة في الفريق الحكومي الحالي.

ويرى خبراء قانونيون أن الرئيس يحتفظ بحق إعادة تعيين هؤلاء الوزراء في مناصبهم التنفيذية، شرط أن يتنازلوا عن مقاعدهم البرلمانية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفرنسية

إعلان