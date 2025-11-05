مخطط استيطاني شمال القدس واعتداءات على الفلسطينيين بالضفة

حذّرت محافظة القدس من توسعة جديدة لمستوطنة آدام شمالي القدس المحتلة، وقالت إنها تسهم بمحاصرة الوجود الفلسطيني، في حين نفذ المستوطنون، اليوم الأربعاء، سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا أشجار زيتون.

وأوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال طرحت مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية في مستوطنة آدام قرب بلدة جبع شمالي القدس.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني بهدف السيطرة على سفوح القدس الشمالية الشرقية ومحاصرة الوجود الفلسطيني تحقيقا لما يسمى "مشروع القدس الكبرى".

انتهاكات بالأقصى والإبراهيمي

في غضون ذلك، وثقت وزارة الأوقاف الفلسطينية جملة من الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 27 مرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومُنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 96 وقتا، كما أغلق المسجد لعدة أيام.

مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/hfccoS1mZs — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 4, 2025

وذكرت الوزارة أن أعدادا كبيرة من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية وانبطاحات وغناء ورقصا في باحات الأقصى، كما نفخوا بالبوق وحملوا القرابين النباتية وارتدوا زي كهنة الهيكل المزعوم.

وأشار التقرير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مع عدد من أعضاء الكنيست (البرلمان) بمناسبة عيد "فرحة التوراة" في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

اعتداءات الجيش والمستوطنين

من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيون بينهم مسنّ ومسنّة في اعتداءات المستوطنين جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مساء الأربعاء، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند جدار الفصل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمسن ومسنة جراء اعتداء المستوطنين عليهما في منطقة مسافر يطا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين هاجموا تجمع البطم في مسافر يطا واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب كما حطموا أثاث منزل وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.

الضفة الغربية.. مستوطنون يحرقون منشأة زراعية في مجدل بني فاضل جنوب نابلس#الجزيرة #الأخبار pic.twitter.com/jsiWHElRpr — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 5, 2025

كما ذكر الناشط الفلسطيني أسامة مخامرة أن مستوطنين من مستوطنة عتنائيل هاجموا المواطنين في قرية خلّة الفرّا غرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا مواشيهم وأبقارهم داخل كروم العنب والأشجار المثمرة المملوكة لفلسطينيين، وفي محيط المساكن، قبل أن يعتدوا على الأهالي بالضرب.

وفي وسط الضفة المحتلة، أحرق مستوطنون أشجار زيتون في سهل ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن الحريق طال عددا من الأشجار المثمرة، ما ألحق أضرارا بها وكبّد المزارعين الفلسطينيين خسائر.

كما أحرق مستوطنون منشأة زراعية في مجدل بني فاضل جنوبي نابلس.

مواجهات ببيت فوريك

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر إطلاق جنود الاحتلال النار صوب شبان فلسطينيين.

لحظة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص تجاه الشبان خلال المواجهات في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس. pic.twitter.com/KjX5SGoqVe — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 5, 2025

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 766 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراوحت الاعتداءات بين الاعتداء الجسدي العنيف وحملات الاعتقال والترهيب بكل أشكاله وإطلاق النار.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة جرت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن مقتل 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.