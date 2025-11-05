الصين تحظر ظهور الخبراء المزيفين بوسائل التواصل الاجتماعي

في خطوة تهدف إلى مواجهة انتشار المعلومات المضللة وصعوبة التصدي لها، قررت الصين تشديد القوانين والقواعد التي تمنع صنّاع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر محتوى المجالات المالية والطبية والقانونية والتعليمية ما لم تكن لديهم مؤهلات مهنية تدعم محتواهم.

وأعلنت إدارة الأمن السيبراني (المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في الصين) أنه سيتعين على منصات التواصل الصينية -مثل بيليبيلي ودوين (تيك توك الصيني) وويبو- اتباع اللوائح الجديدة التي تلزم صناع المحتوى بمشاركة الدراسات التي تؤيد محتواهم، والكشف عما إذا كانوا قد استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج ما يردون مشاركته.

وفي ذات السياق، حظرت إدارة الأمن السيبراني الترويج والإعلان عن المكملات الغذائية والخدمات الطبية، والمنشورات المماثلة التي تتظاهر بأنها محتوى تعليمي لبيع منتج.

وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق عن حملة لمدة شهرين للقضاء على المحتوى المتشائم أو العدائي أو العنيف.

وفي المقابل تواجه الصين انتقادات واسعة لمحاولتها السيطرة على المحتوى الإلكتروني والرأي العام، لكنها لن تكون الدولة الأولى التي تطبق قوانين تتعلق بسياسات وسائل التواصل، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.