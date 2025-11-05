الشرع يبدأ جولة تقوده إلى البرازيل والولايات المتحدة

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع جولة خارجية تقوده إلى البرازيل والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أميركا الجنوبية، والزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأميركية.

ففي البرازيل -التي غارد إليها اليوم- سيشارك الشرع في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.

وتعتبر مشاركة الشرع هي الأولى لرئيس سوري منذ تأسيس مؤتمر المناخ عام 1995، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة السورية أن الشرع سيشارك في قمة المناخ (كوب 30) التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية بين 6 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبينت أن الشرع سيجري زيارة رسمية إلى البرازيل يومي السادس والسابع من الشهر الجاري للمشاركة في أعمال القمة التي تعقد بحضور عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تتضمن لقاءات ثنائية مع قادة ووفود الدول المشاركة على هامش القمة.

وتُعدّ قمة المناخ واحدة من أبرز وأهم المؤتمرات الدولية التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، وتُكرس لمناقشة التحديات المعقدة للتغير المناخي.

ويُعقد هذا المؤتمر سنويا ويشهد مشاركة واسعة تتجاوز 190 دولة، ما يجعله المنصة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ على المستوى العالمي.

زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة.. ملفات حيوية ستكون على طاولة البحث مع الرئيس ترامب#أحمد_الشرع #البيت_الأبيض pic.twitter.com/dZPyq7oQAJ — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) November 5, 2025

أول زيارة رسمية لأميركا

وبعد البرازيل سيتوجه الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويوم أمس الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب يعتزم لقاء نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

إعلان

وأضافت في مؤتمر صحفي "عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة".

وعند زيارته للولايات المتحدة فإن الشرع سيصبح أول رئيس سوري على الإطلاق يزور رسميا البيت الأبيض، في حين أنها ستكون الزيارة الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال -الأحد الماضي- إن الشرع سيبحث رفع ما تبقى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، معتبرا أن الزيارة ستكون "تاريخية".

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك قال -السبت- إن الشرع سيتوجه إلى واشنطن، حيث سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضم سوريا إلى الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار "الاتفاقيات الأبراهامية".