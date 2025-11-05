الجيش الإسرائيلي: قتلنا 20 عنصرا من حزب الله في الشهر الأخير

أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان -اليوم الأربعاء- وأنه قضى خلال الشهر الأخير على نحو 20 من عناصر الحزب.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة شركة إكس، قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه استهدف في غارة جوية حسين جابر ديب، زاعما أنه أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله بجنوب لبنان.

وادعى الجيش أن ديب كان يروج لما وصفها بمخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها.

وزعم أنه قتل خلال الشهر الأخير نحو 20 عنصرا من حزب الله شكلت أنشطتهم انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وفي حين لم يصدر بعد تعقيب فوري من حزب الله بخصوص تصريحات الجيش الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلامية لبنانية -يوم الأحد- بأن الحزب شيع آنذاك 5 من عناصره قتلوا بغارات إسرائيلية.

وفي وقت سابق -اليوم الأربعاء- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام برج رحال – العباسية في منطقة برج رحال بقضاء صور، جنوبي لبنان.

ومنذ أسابيع، تصاعدت حدة التوتر في جنوب لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

والخميس الماضي، أمر الرئيس اللبناني جوزيف عون للمرة الأولى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي المحررة جنوبي البلاد، لكنه قال في اليوم التالي إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.