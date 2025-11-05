الاحتلال يقتحم طوباس وتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والحكومية

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 11 فلسطينيا وتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والحكومية.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من الآليات العسكرية اقتحم كلا من مدينة طوباس وبلدات طمون وعقابا ومخيم الفارعة حيث تنفذ عمليات مداهمة واسعة للمنازل وسط عمليات تفتيش وتخريب لممتلكات الفلسطينيين واعتقالات تطال العشرات من الشبان، في حين حوّل الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وعلى إثر ذلك، أعلنت محافظة طوباس تعليق الدوام بالمدارس والجامعات والدوائر الحكومية حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بيت أُمَّر شمالي الخليل، ودهمت عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين واحتجزت ما لا يقل عن 50.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال جمّعت المحتجزين في ملعب مدرسة وسط البلدة واعتدت عليهم بالضرب، كما حقّقت معهم ميدانيا، قبل أن تفرج عنهم وتنسحب من المكان وتبقي على اعتقال واحد منهم.

من جهة ثانية، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات هدم في بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة صباح اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال مصحوبة بجرافات الهدم اقتحمت البلدة وبدأت عمليات هدم مساكن ومنشآت في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص في منطقة تصنف بمناطق "جيم" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقية أوسلو.

وفي ذات السياق، أحرق مستوطنون منشأة زراعية لتربية الأبقار في قرية مجدل بني فاضل جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقد خلف الاعتداء أضرارا مادية جسيمة، وذلك بعد أن قامت مجموعات المستوطنين تلك بتخريب حقول الزيتون التابعة لقرية قريوت جنوبي نابلس.

وتواصل مجموعات المستوطنين اعتداءاتها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، والتي أشارت تقارير أممية أن هذه الاعتداءات قد تصاعدت على نحو خطِر مع بدء موسم جني ثمار الزيتون لهذا العام.