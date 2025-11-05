الاتجاه المعاكس.. النظام الفدرالي هل ينقذ سوريا أم يدمرها؟

احتدم نقاش حاد بين ضيفَي حلقة برنامج "الاتجاه المعاكس" حول موضوع الفدرالية التي يطالب البعض بتطبيقها في سوريا الجديدة، وبينما دافع الأول عن الفدرالية باعتبارها الحل الأمثل، قال الثاني إن هدف المطالبين بها هو تكريس التقسيم في سوريا.

ويؤيد النائب في البرلمان الألماني جيان عمر -سوري كردي الأصل- خيار تطبيق النظام الفدرالي في سوريا بدعوى أن الوضع الحالي يتطلب ذلك والبلاد مقسمة منذ 14 عاما، زاعما أن "النظام الحالي لا يريد بناء دولة، بل إعادة إنتاج الدكتاتورية بثوب جهادي ديني، وهو ما ترفضه المكونات السورية".

وذهب -خلال استضافته في الاتجاه المعاكس- إلى أن الحكم الفدرالي "هو ضرورة تتطلبها الحالة السورية لأنه يضمن وحدة البلاد وعدم نهوض الفساد"، ورأى أن الوقت الراهن هو أنسب توقيت لتطبيق الفدرالية في سوريا، باعتبارها الحل الأمثل.

وفي المقابل، اتهم الكاتب والسياسي عبد المنعم زين الدين البعض بمحاولة التنغيص على السوريين فرحتهم بنجاح ثورتهم وسقوط نظام بشار الأسد، من خلال طرح مشاريع وصفها بالمفضوحة، منها ما هو انفصالي كالذي تطالب به قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومنها الفدرالية التي يرى أن لا مجال لتطبيقها في سوريا لعدة أسباب.

شروط الفدرالية

فمن شروط تطبيق النظام الفدرالي -يواصل ضيف حلقة (2025/11/4) من برنامج "الاتجاه المعاكس"- أن يكون البلد مستقرا، وهو ما لا يتوفر في سوريا الآن، فضلا على أن 10 ملايين من السوريين منتشرون في الخارج ولم يُسألوا عن رأيهم في الموضوع.

ولفت زين الدين إلى أن الدول التي اندمجت في نظام فدرالي كانت كونفدراليات أو تكتلات غير متجانسة ثم اتحدت ضمن هذا النظام على غرار الولايات المتحدة الأميركية عام 1789 وسويسرا عام 1848.

كما أن من شروط الفدرالية أن تكون محل إجماع وتوافق بين المكونات، وهنا تساءل زين الدين "هل (قسد) تمثل شمال وشرق سوريا؟ وفي الجنوب، هل أهل السويداء هم فقط من يتحدثون عن المشاريع الانفصالية؟"، مؤكدا أن من يطالبون بالفدرالية في سوريا يرسخون التقسيم بشكل واضح.

ولم يستسغ النائب في البرلمان الألماني كلام زين الدين، وخاطبه قائلا: "أنتم تهمشون الجميع وتريدون أن يكون الحكم لكم"، واتهم النظام الحالي بأنه غير تشاركي، وتساءل باستهجان "لماذا سيقبل الدروز والسويداء بهذا النظام الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم السياسية"؟ و"لماذا سوف يقبل الأكراد بهذا النظام؟".

وعن مدى توفر الشروط للحكم الفدرالي أو الذاتي في سوريا، رأى جيان عمر أن الذين يحكمون اليوم في مناطق (قسد) ليس الأكراد وحدهم، وأن الجزء الأكبر من مكونات التنظيم هم من المكون العربي والآشوري، وقال إنهم لا يطالبون بفدرالية قومية أو دينية، بل بفدرالية تشاركية، و"من يرفض الفدرالية يريد عقلية حزب البعث والحزب الواحد".

لكن زين الدين رأى أن المطالبين بالفدرالية واللامركزية يتحدثون عن الانفصال، وليس عن صلاحيات إدارية وغيرها، ورد النائب في البرلمان الألماني بالقول "نحن نطالب ببرلمان في القامشلي يمثل سكان المنطقة، والأكراد الذين يطالبون بفدرالية إدارية لا يمثلون الأكراد".

وانتقد الكاتب والسياسي زين الدين تجربة (قسد)، وقال إنها نهبت ثروات سوريا خلال 10 سنوات، وتمنع المواطن حتى من إعلان تضامنه مع النظام الجديد في موقع فيسبوك، بالإضافة إلى القمع والتخوين في مناطقها.

ورد عليه النائب في البرلمان الألماني بالقول "مناطق قسد ليست مثالية، ولكن مناطق إدلب لم تكن مثالية أيضا".

مشاريع قديمة

ويعيب جيان عمر على السلطة الجديدة في سوريا بأنها "تقدم تنازلات للخارج، لإسرائيل ولتركيا، لكنها لا تقدم تنازلات لشعبها: أحكي مع حكمت الهجري ومع مظلوم عبدي ومع كل المكونات السورية التي تقدم مطالب وطنية".

بدوره، شدد زين الدين على أن المشاريع التي تطرح حاليا لم تأت ردا على الأحداث التي شهدتها السويداء، بل هي مشاريع قديمة وكانت (قسد) تتفاوض مع النظام المخلوع الذي سلمها تلك المناطق لتكون ضمن المشروع الانفصالي.

واحتدم النقاش بين ضيفي برنامج "الاتجاه المعاكس" حول مسألة رفع العلم السوري في مناطق (قسد)، وقال زين الدين للنائب في البرلمان الألماني: "سنرفع هذا العلم غصبا عن (قسد) في القامشلي والحسكة والرقة"، ولكن النائب رد عليه أن (قسد) نفسها رفعت العلم.