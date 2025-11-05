ماسك يثير الجدل بادعائه تزوير انتخاب ممداني عمدة لنيويورك.. ما الحقيقة؟

بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك جدلا واسعا على المنصة المملوكة له "إكس" بعد منشور له شكك فيه بنزاهة الانتخابات.

ويعد ممداني المولود في أوغندا لأبوين هنديين أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، كما يعتبر أصغر عمدة للمدينة منذ عام 1917.

وأرفق ماسك في منشور الذي حصد نحو 25 مليون مشاهدة، نموذجا من ورقة الاقتراع بانتخابات العمدة، واصفا ما جاء بها بأنه "تزوير"، مما أثار تفاعلا واسعا على المنصة.

وعلل ماسك اتهامه بأن بعض المرشحين ظهرت أسماؤهم مرتين في ورقة الاقتراع، مشيرا بذلك إلى زهران ممداني وكيرتس سليوا، اللذين ظهر اسماهما تحت حزبين مختلفين.

The New York City ballot form is a scam! – No ID is required

– Other mayoral candidates appear twice

– Cuomo’s name is last in bottom right pic.twitter.com/676VODWFRI — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2025

الحقيقة

تشكيك ماسك في الانتخابات، دفع فريق "الجزيرة تحقق"، للبحث وراء هذا الادعاء، حيث تبين أن قوانين ولاية نيويورك وتحديدا في الفصل (6‑147) من قانون الانتخابات المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ بالولاية ينص بشكل واضح على أن اسم الشخص الذي تم ترشيحه من قبل أكثر من حزب يمكن أن يظهر على ورقة الاقتراع تحت كل حزب من الأحزاب التي رشحته.

ويوضح القانون أن الأصوات التي يدلي بها الناخبون لأي من هذه الأحزاب تجمع ضمن المجموع الكلي للمرشح نفسه، مما يعني أن المرشح لا يمنح أي ميزة غير قانونية من مجرد ظهوره أكثر من مرة على الورقة.

ووفق موقع "بالولتبيديا" الأميركي المختص في تقديم المعلومات عن الانتخابات وقوانينها، فإن هذا النص القانوني يهدف إلى تمكين الأحزاب الصغيرة أو المستقلة من المشاركة الفعلية في الانتخابات دون الحاجة إلى استحداث مرشحين جدد، كما يسمح للناخبين الذين يفضلون حزبا محددا بدعم المرشح نفسه من خلال حزبهم المفضل.

ووفق القانون، يتم التعامل مع أسماء المرشحين المتعددة بطريقة شفافة وواضحة، بحيث يحتسب مجموع الأصوات النهائي لكل مرشح بغض النظر عن الحزب الذي صوت له الناخب، ويضمن هذا النظام احترام إرادة الناخب وتعددية العملية الانتخابية.

ويؤكد ذلك أن ادعاء إيلون ماسك حول وجود "عملية تزوير" بالانتخابات غير صحيح، بل هو جزء مما يعرف بـ "التصويت المندمج" الذي يسمح للمرشح بالحصول على ترشيح أكثر من حزب، ويسهم في تعزيز التعددية السياسية وإتاحة الفرصة للأحزاب الصغيرة للمشاركة في التأثير على الانتخابات.