غروسي يدعو إيران لتحسين التعاون مع وكالة الطاقة الدولية

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى "تحسين تعاونها مع الوكالة بشكل جدي"، لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء عن غروسي قوله إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حربها مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة".

وقال غروسي للصحيفة إنه في حين تحاول الوكالة التعامل مع العلاقات "المتوترة" مع إيران بتفهُّم، فإن طهران لا تزال بحاجة إلى الامتثال. مضيفا أنه "لا يمكن لأحد القول أنا ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، ثم لا يفي بالتزامه".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي صرح غروسي بأنه تم رصد حركة قرب مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، لكن ذلك "لا يعني وجود نشاط تخصيب".

وبعد هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن غروسي "يدرك تماما الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن آراء لا أساس لها بشأنه".

واتهم المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبرير القصف الإسرائيلي، الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على إعلان أن إيران قد انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.