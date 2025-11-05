إصابة 10 أشخاص في حادث دهس بفرنسا والشرطة تعتقل السائق

أصيب 10 أشخاص، بينهم أربعة في حالة خطيرة، في حادث دهس وقع اليوم الأربعاء بجزيرة أوليرون السياحية غرب فرنسا، بعدما صدم رجل يبلغ من العمر 35 عاما بسيارته مجموعة من المشاة وراكبي الدراجات.

وقال المدعي العام الفرنسي أرنو لارايز إن السائق، وهو من سكان الجزيرة، "صدم عمدا عددا من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق يربط بلدتي دولوس دوليرون وسان بيير دوليرون، مشيرا إلى أن المشتبه به هتف "الله أكبر" عند توقيفه.

وأوضح المدعي العام أن التحقيق جارٍ مع الرجل بتهمة "الشروع في القتل"، بينما لم تتضح بعد دوافع الحادث، وأفادت مصادر مطلعة بأن السائق واصل دهسه للضحايا على امتداد عدة كيلومترات قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس إن اثنين من المصابين يتلقيان العلاج في العناية المركزة، مؤكدا أن الشرطة اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا موسعا في الواقعة.

بدوره، أشار رئيس بلدية دولوس دوليرون تيبو بريشكوف إلى أن المشتبه به في الثلاثينيات من عمره ويقيم في البلدة، لافتا إلى أن السلطات تبحث في حالته النفسية واحتمال معاناته من اضطرابات عقلية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لا تشرف حاليا على التحقيق، بينما تواصل السلطات تقييم ملابسات الحادث لتحديد ما إذا كان ذا طابع إرهابي أم ناتج عن خلل نفسي.