إسرائيل تهاجم ممداني وتدعو يهود نيويورك للهجرة

هاجمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء العمدة المنتخب لبلدية نيويورك المسلم زهران ممداني، ودعت يهود المدينة للهجرة إلى إسرائيل.

والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي ممداني (34 عاما) بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم.

وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن قلقه من فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك، لكنه ادعى عدم الاكتراث بكارهي إسرائيل، وفق وصفه.

وقال بن غفير في بيان نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" "سيُذكر انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك إلى الأبد كيف انتصرت معاداة السامية على المنطق السليم"، بحسب قوله.

كما ادعى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي أن المدينة التي كانت رمزا للحرية العالمية سلّمت مفاتيحها إلى "مؤيد لحماس"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

واعتبر أن هذه نقطة تحول حاسمة في تاريخ نيويورك، قائلا "خيار نيويورك (ممداني) يقوض أسس المدينة التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن الـ19، وأصبحت معقلا لأكبر جالية يهودية في العالم".

كما ادعى شيكلي أن نيويورك لن تعود كما كانت، خاصة بالنسبة لمجتمعها اليهودي.

وأضاف أن نيويورك تسير بعيون مفتوحة نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن، في إشارة إلى انتخاب المسلم صادق خان عمدة للمدينة البريطانية.

كذلك وجّه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون انتقادات إلى ممداني.

وقال "لن تثنينا تصريحات ممداني التحريضية (لم يحددها)، سنواصل تعزيز علاقاتنا مع قادة الجالية اليهودية لضمان أمنهم ورفاههم".

وصرح دانون "هذا واقع جديد، هذا رئيس بلدية عبّر عن موقفه بقوة ضد إسرائيل وجيشها، ولم يتراجع طوال الحملة الانتخابية".

وجاء فوز ممداني في الانتخابات على الرغم من الهجمات الشرسة على سياساته وأصوله الإسلامية من قبل النخب الاقتصادية والمعلقين المحافظين في وسائل الإعلام والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات الحكومة الإسرائيلية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.