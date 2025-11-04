وقف الرحلات الجوية بمطار هيوستن وسط استمرار الإغلاق الحكومي

أعلنت إدارة الطيران الأميركية الاثنين وقف الحركة الجوية في مطار هيوستن الدولي بولاية تكساس بسبب نقص الموظفين وسط استمرار الإغلاق الحكومي لليوم الـ34.

وقالت مصادر ملاحية أميركية إن أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بإلغاء الرحلات أو تأخرها بسبب نقص المراقبين الجويين.

وفي السياق، قالت صحيفة تكساس تريبيون إن المطارات الرئيسية بالولاية تشهد تأخيرا كبيرا للرحلات حيث ينتظر المسافرون لساعات بسبب نقص المراقبين الجويين وموظفي الأمن.

وكانت الرحلات الجوية قد تأخرت في مطارات الولايات المتحدة الأحد بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية.

وقبل الإعلان عن وقف الرحلات في مطار هيوستن الدولي، ذكرت مصادر ملاحية أميركية أن 3.2 ملايين راكب تأثروا بإلغاء وتأخر رحلات بسبب نقص المراقبين الجويين منذ بدء الإغلاق.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي في وقت سابق الاثنين إن 84% من الرحلات تأخرت خلال الساعات الماضية، وحذر من أنه إذا لم ينته الإغلاق الحكومي فورا، فلن يحصل المراقبون الجويون على رواتبهم.

وأضاف دافي أن الإدارة الأميركية قد تقرر إغلاق المجال الجوي كليا إذا اعتقدت أن هناك خطرا أكبر من إلغاء أو تأخير الرحلات على المسافرين.

تأثر الحركة في مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن مع استمرار الإغلاق الحكومي.. مراسل الجزيرة ناصر الحسيني يرصد المشهد#الأخبار pic.twitter.com/tTbEH11uyu — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2025

وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول من إدارة أمن النقل على العمل دون أجر.

ويقترب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من أن يكون الأطول على الإطلاق بدخوله أسبوعه السادس، وسط استمرار الخلافات الحزبية والسياسية بشأن تمويل الحكومة، وأولويات الإنفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فجر الأحد إنه مستعد للجلوس مع الديمقراطيين لإصلاح نظام الرعاية الصحية لكن بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.

إعلان

وأضاف ترامب أنه لن يقبل بابتزاز الديمقراطيين، وتابع أن الإغلاق الحكومي سينتهي، دون أن يحدد أفقا زمنيا لذلك.