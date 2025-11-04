ميرتس يدعو الشرع لزيارة ألمانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، توجيهه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة برلين، لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك، من ضمنها عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال ميرتس في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته مدينة هوزوم بولاية شلوسفيغ-هولشتاين، إنه دعا الشرع لزيارة ألمانيا للتباحث معه حول سبل إسهام برلين في تعزيز استقرار سوريا، وعودة السوريين في البلد الأوروبي إلى بلادهم.

ولفت إلى أن "الحرب الداخلية في سوريا انتهت، لذا لم يعد حق اللجوء قائما في ألمانيا (للسوريين)، ويُمكننا بدء عمليات ترحيل من يملكون سجلات جنائية".

وأعرب عن اعتقاده بأن جزءا كبيرا من اللاجئين السوريين الموجودين في ألمانيا سيعودون طواعية ويشاركون في إعادة الإعمار ببلدهم.

وأضاف أن إعادة الإعمار مستحيلة من دون هؤلاء الأشخاص، من يرفض العودة من ألمانيا قد يُرحّل في المستقبل القريب.

وتأتي تصريحات ميرتس ردا على تشكيك وزير خارجيته يوهان فاديفول، في إمكانية عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين طوعا في وقت قريب، بالنظر إلى حجم الدمار الهائل في بلادهم.

وأثارت تصريحات فاديفول التي أدلى بها خلال زيارته مناطق مدمرة في العاصمة السورية دمشق، انتقادات من داخل حزبه المسيحي الديمقراطي.