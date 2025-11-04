مسؤول أممي: جهود إعادة تأهيل قطاع غزة الغذائي تواجه فجوة تمويل ضخمة

قال مدير مركز تنسيق نظم الأغذية في الأمم المتحدة ستيفانوس فوشيو إن المنظومة الغذائية في قطاع غزة تواجه أضرارا غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما بين 78% و91% من الأراضي الزراعية والمزارع والبيوت الزجاجية قد تضررت بفعل الحرب، مما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج الزراعي المحلي الذي كان يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في القطاع.

وأضاف فوشيو، في مقابلة مع الجزيرة على هامش القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن نحو 37% من الأراضي الزراعية المتضررة يمكن أن تكون قابلة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يتيح فرصة لإطلاق جهود عاجلة لإعادة بناء نظام الغذاء المحلي وضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي داخل غزة.

وشدد على أن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى القطاع يشكل أولوية قصوى، مؤكدا ضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير الظروف الملائمة لضمان وصول الإمدادات بانتظام، حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من تنفيذ عملياتها دون انقطاع.

وأوضح أن ما يدخل إلى غزة حاليا لا يرقى إلى مستوى الاحتياجات ولا إلى الكميات والأنواع المتفق عليها، إذ تقتصر المساعدات على الكربوهيدرات والمواد المصنعة، في حين يُمنع دخول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك، مما يفاقم أزمة سوء التغذية ويهدد صحة السكان، خاصة الأطفال والمرضى.

وأشار فوشيو إلى أن الأمم المتحدة، ممثلة في منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، تعمل مع شركائها الدوليين على إعداد خطة لإعادة تأهيل النظام الغذائي في غزة ضمن مرحلة ما بعد الحرب، لكن هذه الجهود تواجه فجوة تمويل كبيرة.

وبيّن أن "الفاو" وجهت نداء دوليا لتوفير 75 مليون دولار لدعم خطتها في عام 2025، لكن ما تم تأمينه حتى الآن لا يتجاوز 10% من هذا المبلغ، مما يعيق تنفيذ برامج إعادة التأهيل وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم سبل العيش للمزارعين.

وأكد المسؤول الأممي أن سد هذه الفجوة التمويلية يمثل شرطا أساسيا لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الزراعي في غزة، مشيرا إلى أن مضاعفة الموارد ستسمح بتسريع مشاريع الإغاثة وإعادة البناء، وضمان استدامة المنظومة الغذائية في واحدة من أكثر مناطق العالم تضررا بالأزمات الإنسانية.