أخبار|اليونان

مئات السياح الإسرائيليين محاصرون بميناء يوناني بسبب مظاهرة مؤيدة لغزة

ATHENS, GREECE - JULY 17: An estimated 1,000 Pro-Palestinians and activists in Greece took part in two separate protests against the air strikes in Gaza strip outside of the Israeli Embassy on July 17, 2014 in Athens, Greece. Earlier in the day, Israel agreed to a five-hour cease-fire in order to allow aid into Gaza as civilian casualties mounted and a water crisis looms for the territory's 1.8 million residents. Civilian deaths have grown to an estimated 200 people in Israel's 10-day assault on the region, about 40 of whom have been children, according to the United Nations. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)
اليونان شهدت مظاهرات عدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (غيتي)
Published On 4/11/2025
|
آخر تحديث: 17:50 (توقيت مكة)

حفظ

أفاد موقع "يسرائيل هيوم" الإخباري، اليوم الثلاثاء، بأن مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل وتنديدا بالإبادة في قطاع غزة.

وشهد ميناء أرغوستولي بجزيرة كيفالونيا اليونانية أمس مظاهرة احتجاجا على وصول سفينة تقلّ سياحا إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السفينة السياحية "كراون آيريس" التي تقل نحو 1500 سائح إسرائيلي، وصلت صباحا ميناء أرغوستولي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة.

وأرسلت الشرطة اليونانية تعزيزات من العاصمة أثينا ومدينة باترا إلى الجزيرة.

وأغلقت الشرطة بعض الطرق المحيطة بالميناء أمام حركة المرور، في حين نُقل السياح الإسرائيليون في حافلات خاصة إلى المناطق التي سيزورونها.

وتجمع المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين في الميناء، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة، مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين".

وكانت السفينة السياحية نفسها تعرضت الأسبوع الماضي أيضا لاحتجاجات مماثلة في موانئ باترا وكالاماتا الواقعتين في شبه جزيرة المورة اليونانية.

يشار إلى أن إسرائيل ارتكبت، بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

وشهدت اليونان مرات عدة خلال سنتي العدوان الإسرائيلي احتجاجات مناهضة لإسرائيل ولسياسات الاحتلال، بعضها قوبل بالمنع من قِبَل السلطات.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + يسرائيل هيوم

إعلان