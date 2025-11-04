مئات السياح الإسرائيليين محاصرون بميناء يوناني بسبب مظاهرة مؤيدة لغزة

أفاد موقع "يسرائيل هيوم" الإخباري، اليوم الثلاثاء، بأن مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل وتنديدا بالإبادة في قطاع غزة.

وشهد ميناء أرغوستولي بجزيرة كيفالونيا اليونانية أمس مظاهرة احتجاجا على وصول سفينة تقلّ سياحا إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السفينة السياحية "كراون آيريس" التي تقل نحو 1500 سائح إسرائيلي، وصلت صباحا ميناء أرغوستولي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة.

وأرسلت الشرطة اليونانية تعزيزات من العاصمة أثينا ومدينة باترا إلى الجزيرة.

وأغلقت الشرطة بعض الطرق المحيطة بالميناء أمام حركة المرور، في حين نُقل السياح الإسرائيليون في حافلات خاصة إلى المناطق التي سيزورونها.

وتجمع المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين في الميناء، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة، مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين".

وكانت السفينة السياحية نفسها تعرضت الأسبوع الماضي أيضا لاحتجاجات مماثلة في موانئ باترا وكالاماتا الواقعتين في شبه جزيرة المورة اليونانية.

يشار إلى أن إسرائيل ارتكبت، بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

وشهدت اليونان مرات عدة خلال سنتي العدوان الإسرائيلي احتجاجات مناهضة لإسرائيل ولسياسات الاحتلال، بعضها قوبل بالمنع من قِبَل السلطات.