كوبر: بريطانيا قدمت خطة لتفكيك أسلحة حماس

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 24: Britain's Foreign Secretary Yvette Cooper listens to the speeches after a meeting of the so-called "coalition of the willing" on October 24, 2025 in London, England. The Ukrainian president was to meet with the British prime minister and other European leaders as part of his campaign to obtain long-range missiles and security guarantees for Kyiv. (Photo by Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images)
كوبر: لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية (غيتي)
قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها قدّمت خطة لتفكيك أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أن لندن لا تريد أي ضربات إسرائيلية على غزة، بل تريد وقفا مستمرا لإطلاق النار.

وفي مقابلة مع القناة البريطانية الرابعة، أكدت كوبر أن الطريقة الوحيدة للانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام عادل ودائم هي حل الدولتين.

وشددت على أنه لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يكون هناك طفل يتضور جوعا.

وأشارت إلى أنه نتيجة لوقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام، تزداد وتيرة تدفق المساعدات لغزة.

وقد أجرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية مقابلة حصرية مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قالت فيها إن شعب غزة لا يستطيع تحمّل الانتظار للحصول على المساعدات.

وأكدت الوزيرة -التي تقوم بجولتها الأولى في الشرق الأوسط منذ توليها المنصب- ضرورة تسريع وصول المساعدات إلى القطاع.

وأشارت إلى احتجاز مساعدات بريطانية في الأردن، معربة عن تصميمها على ضمان وصولها إلى غزة.

Aid trucks wait along a road after entering through the Kissufim crossing in southern Israel, as they arrive near Deir al-Balah, in the central Gaza Strip on October 27, 2025.
شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية في دير البلح قبل أيام (الفرنسية)

وضع متفاقم

والأسبوع الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار أو أي تحسن ملحوظ للحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع "كارثيا".

وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مرارا خلال الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك -حسب الأمم المتحدة– في مجاعة بأجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويعاني قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية منذ أكثر من عامين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي دمرت معظم البنية التحتية، ودفعت أكثر من مليوني فلسطيني إلى حافة المجاعة، وفق تقارير أممية.

وتجدد إسرائيل انتهاكات في غزة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد عامين من حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، وألحقت أضرارا بنحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة + وكالات

