كندا ترفض 74% من طلبات الدراسة لطلاب الهند خشية الاحتيال

أظهرت بيانات رسمية في كندا أن السلطات شدّدت قيودها على منح تصاريح الدراسة للطلاب الأجانب، في خطوة أثرت بشكل كبير على المتقدمين من الهند التي ظلّت لسنوات المصدر الأول للطلاب الدوليين إلى كندا.

وكشفت أرقام صادرة في أغسطس/آب الماضي عن وزارة الهجرة في كندا أن 74% من الطلبات المقدّمة من الطلاب الهنود تم رفضها، في حين بلغ معدل الرفض العام لجميع الطلاب نحو 40%.

وخفضت كندا تصاريح الدراسة بشكل كبير خلال العام 2025، في إطار جهودها للحد من أعداد المهاجرين المؤقتين ومواجهة الاحتيال المتعلق بتأشيرات الطلاب.

وفي عام 2023، كشفت السلطات الكندية عن نحو ألف و500 طلب تصريح دراسة مرتبط برسائل قبول مزيفة، أغلبها صادر من الهند.

وفي العام الماضي، رصد نظام التحقق الإلكتروني المحسّن في كندا أكثر من 14 ألف رسالة قبول يشتبه في تزويرها من جميع أنحاء العالم.

وردا على ذلك، عزّزت كندا إجراءات التحقق المالي والأكاديمي للطلاب الدوليين ورفعت المتطلبات المالية اللازمة للحصول على تصريح الدراسة.

يأتي هذا التراجع الكبير في القبول وسط توتر دبلوماسي مستمر بين أوتاوا ونيودلهي عقب اتهامات وجهها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو للهند بالتورط في اغتيال مواطن كندي من أصول سيخية في مقاطعة بريتيش كولومبيا عام 2023، وهي مزاعم رفضتها الحكومة الهندية بشدة.

وفي سياق متصل، أوضحت السفارة الهندية في أوتاوا أنها على علم بارتفاع حالات الرفض، لكنها أكدت أن منح تصاريح الدراسة شأن سيادي كندي، مضيفة أنها تؤكد أن من بين أفضل الطلاب في العالم خريجون من الهند، وقد استفادت المؤسسات الكندية طويلا من كفاءتهم وتفوّقهم الأكاديمي.