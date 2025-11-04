فيديو متداول لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة إلى ألمانيا.. ما حقيقته؟

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي التواصل مقطع فيديو ادعى ناشطون أنه يظهر تدفق آلاف المهاجرين إلى ألمانيا دفعة واحدة، في وقت تعتزم فيه برلين زيادة وتيرة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.

وأثار المقطع المتداول على المنصات، موجة من القلق إثر زيادة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، على الرغم من إرساء بعض حكوماتها آليات دائمة لإعادة الترحيل.

تدفق المهاجرين

وانتشر الفيديو المزعوم مؤخرا على موقع فيسبوك، مصحوبا بعبارة غاضبة: "آلاف الرجال المهاجرين من كينيا يدخلون ألمانيا أمس، الحكومات تدمر البلدان من الداخل".

وتظهر اللقطات ركض آلاف الأشخاص بسرعة كبيرة بعد توقف عبّارة الركاب في الميناء أو المكان المخصص للوقوف.

وزعم ناشر الفيديو أنه التقط في ألمانيا، قائلا: "انظروا مدى سعادتهم، إنهم قادمون إلى الدول الغربية الأخرى قريبا، يمكن أن تضعوا كلامي في أذهانكم".

روايات متضاربة

فيما أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا عن لقطات من المقطع المتداول ليتبين أنه نشر في مايو/أيار الماضي بنفس الصيغة على منصة "إكس".

وزعم حساب موثق على منصة "إكس" آنذاك أن المقطع يعود لمهاجرين غير شرعيين من قارة أفريقيا وهم يغزون ألمانيا، مرفقا المنشور بعبارة: "العالم يتغير فماذا سيفعل النازيون؟".

Illegal African immigrants from KENYA, invading Germany. The world is changing. Uh oh. What are the Nazis going to do. 😱 pic.twitter.com/U6Zf8Odg4y — Cornbread Mafioso 🖕🏾 (@Soulful1865) May 12, 2025

وأظهر البحث أن نفس المقطع أعيد تداوله في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2025 بروايات مختلفة، إذ زعمت حسابات أنه يوثق تدفق طالبي اللجوء إلى إيطاليا، في حين ادعى ناشطون أنه يصور وصول مهاجرين إلى اليونان.

🚨 🇮🇹 Les demandeurs d'asile affluent en Italie. Le flot est incessant. 😱 pic.twitter.com/ajOraLjKm1 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) August 10, 2025

الحقيقة

وتوصل فريقنا إلى المصدر الأصلي لمقطع الفيديو الذي نشره حساب على منصة "تيك توك" في 13 مارس/آذار الماضي، وحقق حوالي 12 مليون مشاهدة، مصحوبا فقط بكلمة "العبّارة اليوم" دون توضيح حقيقة الفيديو.

ومن خلال التحليل البصري للمَشاهد ومراجعة الفيديوهات الأخرى على نفس الحساب، تبين أن المقطع المتداول على المنصات على أنه من ألمانيا وإيطاليا واليونان التقط في مدينة مومباسا الساحلية شرقي كينيا، ولا يعود لتدفق مهاجرين، كما زعمت بعض الحسابات الغربية.

تحديد الموقع

وتمكن الفريق من تحديد موقع تصوير الفيديو بدقة عبر خدمة التجول الافتراضي "ستريت فيو" في "غوغل إيرث"، وتبين أنها محطة عبّارة مخصصة لنقل الركاب في مومباسا وتحمل اسم (Likoni Ferry).

This is the Likoni, Ferry Crossing in Mombasa, Kenya. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/7GeqmK6wW4 — Design Chief Priest (@dnaijatechguy) August 10, 2025

كما أن الصور الملتقطة من نفس المكان تتطابق في معظم العناصر البصرية وحتى طبيعة الأعداد المتدفقة في الفيديو المتداول.

وتسعى السلطات الألمانية للحصول على حكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند حدود ألمانيا، حيث تواصل برلين الدفاع عن ضوابط الهجرة الأكثر صرامة.