عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لرفع اسمي رئيس سوريا ووزير الداخلية من قائمة العقوبات
Published On 4/11/2025|
آخر تحديث: 5/11/2025 00:00 (توقيت مكة)
عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلون الأجانب
عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يؤكد عزم مجلس الأمن على تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا
عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يؤكد التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها
عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لرفع اسمي رئيس سوريا ووزير الداخلية من قائمة العقوبات
عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأمريكي يرحب بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة