عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لرفع اسمي رئيس سوريا ووزير الداخلية من قائمة العقوبات

Published On 4/11/2025
|
آخر تحديث: 5/11/2025 00:00 (توقيت مكة)

عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلون الأجانب

عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يؤكد عزم مجلس الأمن على تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا

عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأميركي يؤكد التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها

عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع القرار الأمريكي يرحب بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

