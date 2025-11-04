انطلاق القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

انطلقت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة دولية واسعة.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القمة الأممية بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.

وطالب الشيخ تميم في كلمته أمام القمة العالمية بمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار بقطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الحرب في السودان، وأكد أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام القمة، إن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه، وأشار إلى أن 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم.

وأضاف أن عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف، وأشار إلى أنه "يجب أن نتفق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية".

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والإدماج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويتضمن برنامج القمة منتديات واجتماعات رفيعة المستوى أبرزها "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر"، و"منتدى القطاع الخاص"، و"منتدى المجتمع المدني"، إضافة إلى ندوة حول "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية" تنظمها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف، إن قمة الدوحة تعتبر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد خارج نيويورك أو جنيف.