عاجل | غوتيريش أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم

Published On 4/11/2025
آخر تحديث: 09:39 (توقيت مكة)

  • البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه
  • 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم
  • نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه
  • عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف
  • يجب أن نتفق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية
المصدر: الجزيرة

