عاجل | غوتيريش أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم
Published On 4/11/2025|
آخر تحديث: 09:39 (توقيت مكة)
- البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه
- 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم
- نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه
- عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف
- يجب أن نتفق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية
المصدر: الجزيرة