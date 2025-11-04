أخبار

عاجل | شبكة أطباء السودان: عشرات الجثث مكدسة في منازل بمدينة بارا بشمال كردفان وقوات الدعم تمنع الأهالي من الاقتراب

Published On 4/11/2025
|
آخر تحديث: 13:00 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان