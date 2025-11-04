أمير قطر: لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية دون السلام والاستقرار

طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار بقطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الحرب في السودان، وذلك في كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بالدوحة.

وقال الشيخ تميم إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للفلسطينيين لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات.

كما عبر أمير قطر عن إدانته القاطعة للفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر، وقال "آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه".

وأكد أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار، ونؤمن أن السلام الدائم هو العادل".

كما شدد على أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة "تتطلب منا تعاونا وتضامنا فعالا، مؤكدا أن هذه القمة تتيح فرصة لتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة".