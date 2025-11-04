صحف عالمية: حظوظ السلام تتزايد لدى الإسرائيليين ومخاوف من تقسيم السودان

تناولت صحف ومواقع عالمية مؤشرات متباينة تعكس حالة القلق والأمل في الشرق الأوسط، حيث يتزايد الحديث في إسرائيل عن فرص السلام بعد عامين من الحرب، في حين تتصاعد في السودان مخاوف من انزلاق البلاد نحو التقسيم في ظل الفوضى والانتهاكات.

ورصد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، ملامح جديدة في الخطاب العام داخل إسرائيل، إذ صار مصطلح السلام يتكرر بوتيرة غير مسبوقة مع تصاعد الجهود الدولية لإنهاء الصراع، ويرى التقرير أن المجتمع الإسرائيلي يعيش انقساما حادا بين من يتوقون لاستئناف القتال، ومَن يتطلعون إلى مستقبل أكثر استقرارا إلى جانب دولة فلسطينية.

وتوضح الصحيفة، أن مؤيدي الخيار الثاني يعولون على الانتخابات المقبلة لتحديد الاتجاه السياسي للبلاد، معتبرين أن نتائجها ستقرر إن كان الإسرائيليون سيختارون البقاء في بلدهم أو مغادرته، وتشير إلى أن المرحلة الراهنة تحمل فرصا كبيرة للسلام، لكنها لا تخلو من مخاطر عميقة تهدد استمراريته.

أما جيروزاليم بوست فقد سلطت الضوء على مشاعر متضاربة يعيشها سكان كيبوتس ناحل عوز المحاذية لقطاع غزة، إذ لا يزال كثيرون منهم مترددين في العودة إلى منازلهم رغم الهدوء النسبي بعد وقف إطلاق النار الأخير، وتصف الصحيفة المشهد بأنه مزيج من ارتياح مؤقت وتشاؤم متجذر بشأن ما قد تحمله الأيام المقبلة.

وفي الغارديان، دعت القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي العالم إلى مواجهة ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة بنفس الحزم الذي ووجه به نظام الفصل العنصري في بلادها، وأكدت أن ما يميز هذه الإبادة أنها تقع أمام أعين الجميع دون رادع حقيقي.

هدنة هشة

بيلاي رحبت بالهدنة المتفق عليها بوساطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكنها وصفتها بالهشة وغير الكافية لصنع سلام دائم. واعتبرت أن النظام الدولي فشل على مدى عامين في منع الجرائم التي ارتُكبت في غزة، محذّرة من أن السماح للإفلات من العقاب سيقوض مصداقية العدالة الدولية.

إعلان

وفي واشنطن بوست، تناول تقرير موقف الرئيس الأميركي من الدور التركي في جهود السلام بغزة، مشيرا إلى أنه يرى في أنقرة شريكا محوريا في أي تسوية محتملة، غير أن هذا الموقف أثار قلقا واسعا داخل إسرائيل التي تعتبر التدخل التركي تهديدا مباشرا لتوازن القوى في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مايكل ميلشتاين، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن دخول تركيا على خط غزة يثير "جنونا سياسيا" في إسرائيل، بعد سنوات من محاولاتها المستمرة لإبقاء النفوذ التركي بعيدا عن حدودها الجنوبية.

وفي الشأن الأفريقي، أفادت صحيفة لوموند، أن الفوضى المتصاعدة في السودان تثير مخاوف حقيقية من تقسيم جديد للبلاد. وذكرت أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر بعد حصار طويل، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي ونهب واغتصاب.

ونقلت الصحيفة الفرنسية تحذيرات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الأوضاع في دارفور خصوصا، تنذر بتكرار سيناريوهات مأساوية كتلك التي أدت إلى انفصال الجنوب قبل أكثر من عقد.

أزمة متفاقمة

وفي السياق الأميركي، أورد موقع ذا هيل، أن الكونغرس يواجه أزمة سياسية متفاقمة مع استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد تقريبا، وأوضحت أن النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يسعون لإيجاد مخرج وسط تزايد الضغوط الشعبية والاقتصادية نتيجة توقف الخدمات العامة.

ويشير التقرير إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق، خلال الأسبوع الحالي، ضعيفة، مما قد يمدد الإغلاق ويعيد إلى الأذهان أزمة عام 2019 حين استمر التعطيل الحكومي 35 يوما في عهد ترامب.

من جهتها، أشارت وول ستريت جورنال إلى تحوّل مثير في خريطة الأزمات المالية داخل أوروبا. فبينما تواجه دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا عجزا متزايدا وديونا متراكمة، تسجل اقتصادات مثل إسبانيا والبرتغال واليونان نموا يفوق التوقعات.

وترى الصحيفة أن هذا التحول يعكس ثمار سياسات التقشف السابقة التي ساعدت الدول الهشة على التعافي المالي، في حين أضعفت الاقتصادات الكبرى التي اعتمدت الإنفاق المفرط دون إصلاحات هيكلية حقيقية.