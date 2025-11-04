سول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ مدفعية أثناء زيارة هيغسيث

أفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ مدفعية عدة قبل ساعة على زيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الحدود التي تفصلها عن الشطر الجنوبي.

وذكرت الهيئة أنها رصدت مؤخرا "نحو 10 صواريخ مدفعية أُطلقت إلى الجزء الشمالي من بحر الغرب"، وهو الاسم الذي تطلقه سول على البحر الأصفر.

وأضافت أن "سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحلل عن كثب تفاصيل المقذوفات حاليا".

جولة ومواقف

وقد زار هيغسيث المنطقة الحدودية شديدة التحصين الفاصلة بين الكوريتين أمس الاثنين ليكون أول وزير حرب أميركي يقوم بذلك منذ 8 سنوات، حيث قام بجولة في بانمونغوم القرية الحدودية الرمزية حيث تقف قوات من الكوريتين بمواجهة بعضها بعضا، بعد محطة في نقطة "أوليت" للمراقبة المطلة على المنطقة منزوعة السلاح.

وذكرت وزارة الدفاع في سول أن هيغسيث ونظيره الكوري الجنوبي أهن غيو-باك "أكدا على الموقف الدفاعي المشترك القوي والتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأفاد هيغسيث أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع أهن اليوم بأن كوريا الجنوبية تواجه "بيئة أمنية خطيرة".

كما لفت إلى أن زيادة كوريا الجنوبية إنفاقها الدفاعي ستسرّع "قدرتها على قيادة ردعها التقليدي ودفاعها في مواجهة كوريا الشمالية".

ميزانية وزيادة

من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن بلاده ستطبق أكبر زيادة في ميزانيتها الدفاعية منذ 6 سنوات مع زيادة نسبتها 8.2% عن هذا العام إلى 66.3 تريليون وون (4.6 مليارات دولار).

وجاءت جولة هيغسيث في غياب أي رد علني من بيونغ يانغ على تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي.

إعلان

لكن ترامب أشار إلى أنه ما زال مستعدا "للعودة" لعقد اجتماع مع كيم مستقبلا.

وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت قذائف مشابهة قبل دقائق على عقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.