سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم وممداني الأوفر حظا

تشهد مدينة نيويورك -اليوم الثلاثاء- انتخابات عامة يتنافس فيها 3 مرشحين على منصب عمدة المدينة، هم الديمقراطي زهران ممداني، والمستقل أندرو كومو الحاكم السابق للولاية، والجمهوري كورتس سليوا.

ويبدأ التصويت عند 06:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 صباحا بتوقيت غرينتش) وينتهي عند 21:00 (02:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء). وتوقع الأستاذ في جامعة كولومبيا لينكولن ميتشل إقبالا كبيرا على التصويت في هذه الانتخابات "المحتدمة".

ومنذ أشهر، تظهر استطلاعات الرأي تقدّم ممداني في نيات التصويت، وأظهر استفتاء حديث تقدم هذا المرشّح بما بين 4.5 و16 نقطة على منافسه الرئيسي كومو، حاكم الولاية السابق الذي يخوض الانتخابات مستقلا بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام ممداني.

وممداني هو مسلم من أصل هندي يبلغ من العمر 34 عاما من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ويوصف بالمعارض "الشرس" للرئيس دونالد ترامب.

حملة وسياسات

وينتمي ممداني إلى الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، وهو عضو في منظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا"، ويخوض حملته على أساس سياسات تشمل ضبط الإيجارات وتوفير خدمات النقل بالحافلات ورعاية الأطفال مجانا، بتمويل من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

وإذا فاز، فسيصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة.

أما مرشح الحزب الجمهوري كورتس سليوا (71 عاما) الذي جاء ثالثا في الاستطلاعات، فلديه ماض لافت فهو كثير الظهور في الإعلام ومؤسس مجموعة "الملائكة الحارسة" التطوعية ومحب للقطط.

انتقادات ودعم

من جهة أخرى، قال الرئيس ترامب -عبر منصته تروث سوشيال- إنه من غير المرجح أن يساهم بأموال فدرالية لمدينة نيويورك إذا فاز ممداني في الانتخابات.

وأضاف "في الواقع، ليس هناك من خيار سوى التصويت لأندرو كومو لمنصب عمدة مدينة نيويورك".

إعلان

وقال ترامب خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأحد الماضي: "إذا كان عليّ الاختيار بين ديمقراطي سيّئ (أندرو كومو) وشيوعي (زهران ممداني)، فسأختار الديمقراطي السيّئ".

من جهته، أشاد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما بحملة الاشتراكي الشاب خلال مكالمة هاتفية السبت الماضي، وفق ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز. وعلى غرار زهران ممداني، ندد أوباما بالهجمات "المعادية للإسلام" التي شنها بعض مؤيدي كومو.