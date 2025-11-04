زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع

قال أبو القاسم عمر قندول رئيس الإدارة الأهلية في محلية شطايا بإقليم دارفور -اليوم الثلاثاء- إن الإدارة دفعت فدى إلى قوات الدعم السريع من أجل إطلاق سراح نازحين اختطفتهم أثناء فرارهم من الفاشر إلى منطقة طويلة.

وأضاف قندول أن حصار الدعم السريع للمواطنين في الفاشر 500 يوم دون طعام أو علاج، وما تبعه من معارك شديدة، أرغم عددا كبيرا من المواطنين على مغادرة المدينة.

وأوضح أن المواطنين يخرجون إلى منطقة طويلة أقرب المناطق الآمنة من الفاشر، وهم في الطريق تلقي قوات الدعم السريع القبض عليهم ثم يخضعونهم للتحقيق، ثم يطلبون أموالا من أجل إطلاق سراحهم، وفق قندول.

وأضاف "أعرف أشخاصا تم أخذ أموال فدية من ذويهم لإطلاق سراحهم. دفعنا 38 مليون جنيه على دفعتين (الدولار يعادل 3700 جنيه) من أجل إطلاق سراح 5 أشخاص".

وأكد أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم وصلوا إلى منطقة طويلة.

وعن الفارين إلى طويلة، قال قندول إن عددهم 70 ألف شخص، ولا يزال هناك مواطنون في الفاشر، والوضع الإنساني هناك سيئ.

وقد استولت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين حسب منظمات محلية ودولية، ووفق تقارير حقوقية.

وفي 29 من الشهر ذاته، أقر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث تجاوزات في الفاشر، مدعيا فتح تحقيق بهذا الشأن.