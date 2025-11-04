زامير مستعد لإخراج 200 مسلح من رفح مقابل جثة الجندي هدار غولدن

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبدى استعداده لإخراج نحو 200 مسلح فلسطيني من مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) مقابل استعادة جثة الجندي هدار غولدين المحتجزة لدى كتائب عز الدين القسام منذ عام 2014.

وفي المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "لن يخرج أي إرهابي من رفح" دون استعادة جثامين الأسرى، مطالبا بـ"إبادة" حركة حماس ودفن القتلى الإسرائيليين في إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت أمس أن إسرائيل تدرس السماح بخروج 200 مسلح من منطقة سيطرتها في غزة مقابل إعادة كل جثث الأسرى.

كما أفادت القناة 12 أن إسرائيل قد تسمح بممر آمن لمقاتلي حماس في حال تخليهم عن أسلحتهم، مشيرة إلى أن الجيش لن يسمح لهم بالمرور إلى مناطق تسيطر عليها حماس، إلا بعد تسليم مزيد من جثث المحتجزين القتلى.

وأضافت القناة أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للسماح بمرور آمن لنشطاء حماس، ضمن جهود الانتقال إلى المرحلة التالية من إطار وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس دونالد ترامب، في تطور قد يشكل منعطفا في مسار التفاوض بين الطرفين.

وقبل يومين، أكدت مصادر للجزيرة وجود اتصالات يجريها الوسطاء مع حماس وإسرائيل لتأمين خروج مقاتلي حماس من المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر في سيارات الصليب الأحمر ضمن ممرات محددة وآمنة، لتفادي أي احتكاك بقوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى حصول الوسطاء على موافقة حماس وانتظار موافقة إسرائيل، في حين قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أنه لن يسمح لأي من مقاتلي حماس بالمرور الآمن دون الالتزام بنزع السلاح.